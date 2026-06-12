Corea del Sur reaccionó a tiempo y arrancó el Mundial con una victoria

Corea del Sur comenzó con una victoria su participación en el Mundial 2026 al derrotar 2-1 a República Checa en el estadio Chivas de Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A.

El conjunto asiático debió reaccionar tras comenzar en desventaja, pero logró revertir el marcador gracias a los goles de In-Beom Hwang y Oh Hyeon-Gyu en el segundo tiempo. Para los europeos había abierto la cuenta el defensor y capitán Ladislav Krejci.

Durante gran parte del encuentro, Corea del Sur fue el equipo que mostró mayor iniciativa y control de la pelota. En la primera etapa generó las situaciones más claras, especialmente a través de su capitán Heung-Min Son, aunque se encontró con una destacada actuación del arquero Matej Kovar.

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos del complemento y fue para República Checa. Tras un lateral lanzado al área por Vladimir Coufal, Krejci conectó de cabeza y puso el 1-0 para los dirigidos por Miroslav Koubek.

La reacción surcoreana no tardó en llegar. A los 21 minutos, In-Beom Hwang aprovechó una buena maniobra individual dentro del área para definir con categoría y establecer el empate.

Con el impulso anímico de la igualdad, Corea del Sur continuó buscando el arco rival y encontró la remontada a los 34 minutos. Hwang desbordó por la derecha y envió un centro atrás que Oh Hyeon-Gyu conectó de primera para decretar el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, República Checa intentó alcanzar el empate y generó algunas aproximaciones, pero se topó con las intervenciones del arquero Seung-Gyu Kim, que sostuvo la ventaja de su equipo.

Con este resultado, Corea del Sur sumó sus primeros tres puntos y quedó bien posicionada en el Grupo A, mientras que República Checa comenzó el certamen sin unidades.

En la próxima fecha, los surcoreanos enfrentarán a México, mientras que los checos buscarán recuperarse ante Sudáfrica.