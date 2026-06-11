Tragedia en Pakistán: un helicóptero militar se estrelló y murieron 22 personas

Un helicóptero militar de Pakistán se estrelló este miércoles en la región de Cachemira y provocó la muerte de las 22 personas que viajaban a bordo, según confirmaron fuentes de seguridad del país.

El accidente ocurrió en la ciudad de Muzaffarabad, capital de la zona administrada por Pakistán en Cachemira. Allí, durante las últimas horas, se realizaron los funerales de las víctimas bajo estrictos honores militares.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una gran columna de humo elevándose detrás de varios edificios, luego de la caída de la aeronave. El helicóptero involucrado era un Mi-17, utilizado habitualmente por el ejército paquistaní.

De acuerdo a la información oficial, en el vuelo viajaban 19 soldados, un mayor y dos coroneles. El ejército informó que no hubo sobrevivientes.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados en ataúdes cubiertos con banderas de Pakistán y recibieron un funeral ceremonial encabezado por integrantes de la unidad de artillería que opera en la región.

Según indicaron las autoridades militares, el helicóptero se precipitó por una falla técnica, aunque se abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

La tragedia ocurrió en un contexto de fuerte tensión en Cachemira. En los últimos días, la región permaneció bajo estrictas medidas de seguridad luego de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y simpatizantes de organizaciones civiles recientemente prohibidas, incidentes que dejaron al menos 15 muertos.