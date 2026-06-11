Viernes 12 de junio de 2026
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Sociedad — 11.06.2026 —

Se realizó una nueva edición de la Feria Municipal de las Carreras

La actividad se desarrolló en la sede del IFEE y contó con la participación de universidades, institutos terciarios y centros educativos, que presentaron sus propuestas a estudiantes y público en general.

Estudiantes pudieron recorrer la Feria Municipal de Carreras en la sede del IFEE.
Estudiantes pudieron recorrer la Feria Municipal de Carreras en la sede del IFEE.

La Municipalidad llevó adelante una nueva edición de la Feria Municipal de las Carreras, una propuesta destinada a acercar información sobre la oferta educativa disponible en la ciudad y la región, y acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos académicos y ocupacionales.

La actividad se desarrolló en la sede del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IFEE) y contó con la participación de universidades, institutos terciarios y centros educativos, tanto públicos como privados, que presentaron sus propuestas formativas a estudiantes y público en general.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los distintos stands, dialogar con representantes de las instituciones participantes, realizar consultas y conocer en detalle las características, modalidades y alcances de las diferentes carreras y trayectos de formación disponibles.

La iniciativa formó parte de las acciones impulsadas por el Programa Municipal de Orientación Vocacional (PMOV), que a lo largo del ciclo lectivo acompaña a estudiantes de 5º año de las Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y de 6º año de las Escuelas de Educación Técnico Profesional (EETP), tanto de gestión pública como privada, mediante la realización de test vocacionales, talleres y charlas grupales orientadas a favorecer procesos de reflexión y toma de decisiones respecto del futuro académico y laboral.

Desde el Municipio destacaron que la Feria "se consolidó, una vez más, como un espacio de encuentro e intercambio que permitió acercar herramientas concretas para que quienes se encuentran definiendo su próximo paso educativo puedan acceder a información confiable y de primera mano".

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de generar este tipo de instancias abiertas y gratuitas, que promueven la igualdad de oportunidades y fortalecen el acompañamiento a los jóvenes y a la comunidad en la construcción de sus proyectos de vida vinculados al estudio, la formación y el trabajo.

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