Una mujer policía fue baleada en Coronda y permanece internada en estado delicado

Una agente de la Policía de Santa Fe se encuentra internada en estado reservado tras haber resultado herida de bala en un hecho ocurrido en la ciudad de Coronda, cuyas circunstancias todavía son investigadas por la Justicia.

La mujer, de 38 años, fue derivada de urgencia al hospital José María Cullen de la capital provincial, donde ingresó con lesiones de gravedad y quedó bajo observación médica. Debido a la complejidad del cuadro, fue atendida de inmediato por los profesionales del centro de salud.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, la uniformada sufrió una herida de arma de fuego a la altura del tórax. Su traslado se realizó mediante un operativo sanitario de emergencia, acompañado por efectivos policiales.

Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial, trascendió que el episodio se habría producido en una vivienda de Coronda y que la mujer no estaba cumpliendo funciones al momento de recibir el disparo.

Por estas horas, los investigadores intentan reconstruir lo sucedido y establecer de qué manera se originó el hecho, además de determinar si existió la intervención de otras personas.

Mientras tanto, la agente continúa internada en el Cullen, donde permanece bajo seguimiento médico y a la espera de una evolución favorable. Esta mañana, su estado de salud era considerado delicado.