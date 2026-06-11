México derrotó a Sudáfrica y tuvo un estreno ideal en el Mundial

México comenzó el Mundial 2026 con una victoria al imponerse por 2 a 0 ante Sudáfrica en el estadio Azteca, en el partido inaugural del certamen. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el conjunto dirigido por Javier Aguirre sumó sus primeros tres puntos y quedó como líder provisional del Grupo A.

Ante más de 80.000 espectadores, el seleccionado local asumió la iniciativa desde el comienzo y logró abrir el marcador a los ocho minutos de juego. Quiñones aprovechó un error en la salida de la defensa sudafricana y definió para poner en ventaja al equipo mexicano.

Con el resultado a favor, México manejó la posesión de la pelota y generó las ocasiones más peligrosas durante la primera mitad, aunque no logró ampliar la diferencia antes del descanso.

El panorama se volvió aún más favorable para el anfitrión al inicio del segundo tiempo. A los cuatro minutos del complemento, Sudáfrica quedó con diez jugadores por la expulsión de Yaya Sithole, sancionada por el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio.

Con superioridad numérica, México encontró rápidamente el segundo gol. Raúl Jiménez conectó de cabeza un centro enviado desde la izquierda y estableció el 2 a 0 que terminaría siendo definitivo.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el ingreso de Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el futbolista se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar un partido de Copa del Mundo.

El encuentro terminó con tres expulsados. Además de Sithole, Sudáfrica sufrió la roja de Themba Zwane tras una revisión del VAR. En el tramo final también vio la tarjeta roja el defensor mexicano César Montes.

Sin sobresaltos en los minutos finales, México administró la ventaja y selló un triunfo importante para iniciar con buen pie su participación en el Mundial que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.