Argelia llega afilada al debut con Argentina: venció 4-0 a Bolivia

Argelia mostró todo su poderío ofensivo y goleó 4-0 a Bolivia en un amistoso disputado en el Rock Chalk Park, en Kansas, escenario ubicado a apenas 300 metros del hotel donde se aloja la Selección Argentina de cara al inicio de la Copa del Mundo.

El conjunto africano, que será el primer rival de Argentina en el Grupo J, dominó el encuentro de principio a fin y cerró su preparación con una actuación contundente. Los goles fueron convertidos por Aissa Mandi, Amine Gouiri, en dos oportunidades, y Anis Hadj Moussa.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic atraviesa un gran presente futbolístico. Antes de enfrentar a Bolivia, Argelia venía de derrotar 1-0 a Países Bajos, mientras que en la doble fecha FIFA de marzo había aplastado 7-0 a Guatemala e igualado 0-0 frente a Uruguay.

Con estos resultados, el seleccionado africano llega con confianza al duelo ante la Albiceleste, que se disputará el próximo martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, por la primera fecha del Grupo J del Mundial.