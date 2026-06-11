NBA: Los Knicks protagonizaron una remontada épica y quedaron a un triunfo del título

New York Knicks quedó a un paso del título de la NBA al vencer este miércoles por 107-106 a San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales, disputado en el Madison Square Garden. Con este resultado, el conjunto neoyorquino tomó una ventaja de 3-1 en la serie y tendrá la posibilidad de consagrarse campeón en el próximo encuentro.

El equipo local protagonizó una de las remontadas más importantes en la historia de las Finales. Tras llegar a estar 29 puntos abajo en el marcador y marcharse al descanso con una desventaja de 76-49, los Knicks lograron revertir el desarrollo del partido y se quedaron con una victoria clave sobre el cierre.

El desenlace se definió en los últimos segundos. Con apenas cuatro segundos por jugar, OG Anunoby anotó la canasta que le dio la ventaja definitiva a New York y selló el triunfo por la mínima diferencia.

San Antonio había dominado ampliamente la primera mitad gracias a una destacada actuación de Victor Wembanyama, que terminó con 24 puntos, 13 rebotes y tres tapones. También fueron importantes los aportes de Dylan Harper, con 21 unidades, y Devon Vassell, que sumó 18.

Sin embargo, el rendimiento de los Spurs cayó de manera considerable en la segunda mitad. Después de anotar 76 puntos antes del descanso, el equipo texano solo convirtió 30 en los dos últimos cuartos, situación que permitió la reacción de los Knicks.

La remontada comenzó a tomar forma en el tramo final del tercer cuarto y se consolidó durante el último período, cuando New York redujo progresivamente la diferencia hasta llegar a un cierre ajustado.

Jalen Brunson fue una de las figuras del encuentro con 36 puntos, mientras que Anunoby aportó 33 y anotó la canasta decisiva. Entre ambos sumaron 17 puntos en el último cuarto para liderar la reacción del conjunto local.

Con la victoria, los Knicks quedaron a un triunfo de conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973. El quinto partido de la serie se disputará en San Antonio, donde los Spurs estarán obligados a ganar para mantenerse con vida en la lucha por el título.