Un soldado israelí mató de un disparo a un bebé palestino en Cisjordania

Un bebé palestino de siete meses murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo militar israelí en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada. El hecho fue denunciado este martes por el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem), que además difundió un video del momento del tiroteo.

Según la organización, el episodio ocurrió el pasado 5 de junio cuando soldados israelíes abrieron fuego contra un automóvil familiar que regresaba a su casa luego de una visita. La víctima fue identificada como Sam Fahd Abu Haykal, de siete meses, quien viajaba en brazos de su madre en el asiento trasero del vehículo.

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De acuerdo con el relato difundido por B’Tselem, el padre del niño redujo la velocidad y se disponía a detener el auto tras advertir la presencia de soldados en la carretera. Sin embargo, uno de los uniformados disparó contra el vehículo.

La ONG sostuvo que, tras el ataque, los militares abandonaron el lugar sin inspeccionar el automóvil ni asistir al bebé herido. Tanto el padre como la madre del niño también resultaron lesionados durante el tiroteo.

Las imágenes difundidas por la organización muestran el momento en que el automóvil disminuye la velocidad y luego recibe los disparos. Posteriormente, se observa al padre sosteniendo al bebé mientras intenta detener la hemorragia en su cabeza.

En declaraciones al diario israelí Haaretz, el padre del niño, Fahd Abu Haikal, aseguró que los soldados podían identificar claramente que se trataba de una familia civil. “El soldado me hizo señas para que me detuviera. Frené por completo y puse las manos en el volante. Inmediatamente después, abrieron fuego contra el vehículo”, afirmó.

“El soldado estaba a unos diez metros de mí. Me vio, vio a mi esposa y a los niños. No se puede decir que no viera que era una familia”, agregó.

La versión difundida por la familia y por B’Tselem contradice la explicación inicial brindada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según el Ejército israelí, los soldados identificaron “un vehículo que aceleraba en dirección hacia ellos”, motivo por el cual uno de los militares efectuó disparos contra el automóvil.

Posteriormente, las FDI señalaron que una investigación preliminar determinó que los heridos eran “civiles no involucrados” y expresaron “profundo pesar por cualquier daño causado a personas no involucradas”. También indicaron que el episodio será revisado por las autoridades competentes.

El caso volvió a generar cuestionamientos internacionales sobre el accionar de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados y sobre las consecuencias del conflicto sobre la población civil palestina, especialmente en Cisjordania, donde continúan registrándose operativos militares y episodios de violencia en distintos puntos del territorio.