FESTRAM trasladó a IAPOS reclamos por plus médicos, coseguros y demoras en prestaciones

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) informó que mantuvo una reunión con autoridades del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) para trasladar una serie de reclamos vinculados al funcionamiento de la cobertura médica que reciben trabajadores activos y jubilados afiliados.

El encuentro contó con la participación del secretario general de FESTRAM, Jesús Monzón; el secretario de Actas y Administración, Germán Ocampo; la secretaria de Acción y Previsión Social, Raquel Toledo; y el prosecretario de Previsión Social, Dardo Miranda. Por parte de la obra social estuvieron presentes el director, Nolasco Salazar, y el subdirector, Luis Miguel Asas.

Según informó la federación sindical, durante la reunión se planteó la preocupación existente por distintas situaciones que vienen siendo denunciadas por afiliados en diversos puntos de la provincia.

Entre los reclamos trasladados a las autoridades de IAPOS, FESTRAM mencionó el cobro de plus médicos, las demoras en la autorización de estudios, prácticas médicas y medicamentos, así como también los incrementos registrados en los coseguros.

En ese sentido, la entidad gremial sostuvo que los aumentos en los porcentajes de coseguro "superan ampliamente los incrementos salariales obtenidos en las negociaciones paritarias", situación que, según señalaron, genera un impacto cada vez mayor sobre el ingreso de los trabajadores.

Además, los representantes sindicales expresaron su preocupación por las prestaciones que se brindan en distintas localidades del interior provincial. De acuerdo con FESTRAM, existen zonas donde el servicio presenta "serias deficiencias" e incluso casos en los que resulta "prácticamente inexistente", lo que ocasiona inconvenientes para afiliados y sus familias.

Desde la federación indicaron que las autoridades de la obra social tomaron conocimiento de cada uno de los planteos realizados y brindaron información sobre distintas acciones y gestiones que se encuentran en marcha con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.

Finalmente, FESTRAM destacó la posibilidad de mantener el encuentro con las autoridades de IAPOS y valoró haber recibido información sobre las mejoras que, según se informó durante la reunión, podrían implementarse en beneficio de los afiliados en el futuro.