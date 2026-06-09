Convocan a una nueva edición de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras

La Municipalidad informó que se encuentra abierta la inscripción para participar de las próximas ediciones de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras. Las jornadas se llevarán a cabo los días domingo 14 de junio y domingo 12 de julio, a partir de las 15 horas, en Plaza Libertad.

La convocatoria está destinada a mujeres mayores de 18 años, con domicilio en Santo Tomé y que desarrollen emprendimientos de bienes y/o servicios. La participación es gratuita y los elementos necesarios para el armado de cada puesto estarán a cargo de las expositoras.

Según se informó desde la organización, el plazo para inscribirse se extenderá hasta el sábado 13 de junio al mediodía. Al momento de la inscripción, será necesario indicar si la participación corresponde a una o a ambas fechas previstas.

Las emprendedoras que ya hayan participado en ediciones anteriores deberán únicamente confirmar su asistencia por correo electrónico. En tanto, quienes deseen incorporarse por primera vez deberán completar el proceso de inscripción enviando la documentación requerida al correo electrónico [email protected].

La documentación solicitada incluye datos personales (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono), fotografías del DNI (frente y dorso) y datos del emprendimiento, detallando nombre, rubro y productos o servicios ofrecidos. En el caso de emprendimientos gastronómicos, también deberá adjuntarse una copia del carnet de manipulación de alimentos.

Finalmente, desde el Municipio recordaron que los cupos son limitados y que las emprendedoras serán contactadas por orden de inscripción, una vez que el área correspondiente verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos.