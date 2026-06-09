Continúa el Ciclo de Cine con la proyección de “Tiempo de revancha".

La Municipalidad de Santo Tomé y el Cine Club Santa Fe invitaron a la comunidad a participar de una nueva función del Ciclo de Cine que se desarrolla en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940), con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se proyectará “Tiempo de revancha”, dirigida por Adolfo Aristarain. La película, una de las obras más destacadas del cine argentino, fue estrenada en 1981, tiene una duración de 112 minutos y pertenece al género dramático. La función se llevará a cabo este martes 9 de junio a las 20 horas y es apta para mayores de 13 años.

El film narra la historia de un ex dirigente sindical que decide enfrentarse a una poderosa empresa mediante una estrategia que pondrá en evidencia los abusos del poder y las tensiones entre la ética, la justicia y los intereses económicos. A través de una trama intensa y comprometida, la película se consolidó como una referencia del cine nacional por su mirada crítica sobre la realidad social y política de la época.