La industria santafesina anotó su primera suba en ocho meses, pero la recuperación aún es incierta

La industria santafesina tuvo, en marzo de 2026, su primera suba interanual en ocho meses (+3%), con el 76% de sus ramas en terreno positivo. Sin embargo, el primer trimestre acumuló una caída del 6,9% respecto del mismo período de 2025 y el nivel de actividad se ubica un 7% por debajo del mismo mes de 2023.

Estas cifras se desprenden del último informe del Monitor del Sector Industrial elaborado por el Centro de Estudios DEMOS.

La mejora de marzo se da al mismo tiempo que una tendencia que recién comienza a estabilizarse: a nivel nacional, la industria (IPI manufacturero del INDEC) muestra las mismas señales, confirmando que la recuperación es heterogénea y aún frágil.

En el frente externo, las exportaciones industriales reflejan una pérdida de competitividad: no solo se reducen en términos de valor, sino que también disminuye la participación de las manufacturas de origen industrial en el total exportado, mientras crecen las de origen agropecuario.

El complejo agroindustrial continúa funcionando como el principal motor de la actividad, aunque su desempeño depende en gran medida de factores exógenos —como las condiciones climáticas y los precios internacionales.

A nivel estructural, el entramado productivo muestra tensiones: el empleo industrial en Santa Fe se mantuvo relativamente estable en los primeros meses de 2026 —sin la caída pronunciada que caracterizó a 2025—, aunque persisten desde 2024 la reducción neta del número de empresas y la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

Evolución de la actividad industrial

En marzo de 2026, la industria santafesina tuvo una suba interanual luego de ocho meses de contracción, aunque el primer trimestre acumula una caída del 6,9%.

Los datos disponibles a marzo de 2026 muestran una señal de mejora coyuntural en la actividad industrial de la provincia de Santa Fe, aunque insuficiente para revertir la tendencia contractiva acumulada. En marzo, el índice de producción industrial registró una suba interanual del 3% —la primera en varios meses—, y el índice desestacionalizado avanzó un 6,7% respecto a febrero.

No obstante, la mejora obedece principalmente al bajo nivel de comparación anual e intermensual, y el primer trimestre acumula una caída del 6,9% frente a igual período de 2025.

La trayectoria de la tendencia-ciclo sugiere que el piso podría estar consolidándose, aunque la recuperación depende en gran medida del efecto base favorable y de la dinámica de la demanda en los próximos meses.

En perspectiva, el nivel actual de actividad se ubica significativamente por debajo de los valores máximos alcanzados en 2023. En marzo de 2026, la brecha respecto de ese registro se sitúa en -7%, lo que refleja una pérdida persistente de escala productiva, aunque con una moderación respecto a los guarismos de -14,7% registrados en febrero.

Asimismo, la trayectoria reciente muestra un patrón de alta volatilidad y ausencia de crecimiento sostenido, donde los episodios de mejora resultan transitorios y no logran consolidar una tendencia positiva. Esto pone en evidencia la existencia de limitaciones tanto coyunturales —vinculadas a la debilidad de la demanda— como estructurales, que condicionan la capacidad de crecimiento del sector.

La caída del nivel de actividad industrial se complementa con una reducción en su peso relativo dentro de la economía provincial, evidenciando un doble proceso de contracción: en términos absolutos y en su participación en la estructura productiva.