Argentina pierde una variante en defensa: Balerdi, afuera del Mundial por lesión

La Selección argentina sufrió una baja sensible a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo 2026. El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el certamen, por lo que no integrará la nómina definitiva que disputará el torneo.

La confirmación llegó luego de los estudios realizados al futbolista tras el último entrenamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El zaguero del Olympique de Marsella padeció una lesión en el sóleo de la pierna derecha y los plazos de recuperación le impedirán llegar en condiciones al debut mundialista.

A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino informó que el defensor fue desafectado de la convocatoria debido a la lesión sufrida durante la preparación previa al amistoso frente a Honduras.

La ausencia de Balerdi representa un contratiempo para el cuerpo técnico, que lo consideraba una alternativa importante para la defensa central luego de una temporada destacada en el fútbol francés. Además, el jugador había logrado consolidarse dentro del grupo y venía sumando minutos con regularidad en las convocatorias más recientes.

El defensor de 27 años disputó tres encuentros como titular durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, frente a Perú, Chile y Ecuador, y acumuló un total de 11 presentaciones con la camiseta albiceleste.

Ahora, Scaloni deberá definir quién ocupará el lugar vacante en la lista definitiva. El reemplazante surgirá de la prelista ampliada de futbolistas que manejaba el cuerpo técnico, y uno de los nombres que aparece con mayores posibilidades es el de Marcos Senesi, aunque la decisión final aún no fue oficializada.

La baja de Balerdi se suma a las preocupaciones físicas que la Selección monitorea en la recta final de la preparación, cuando resta cada vez menos para el inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.