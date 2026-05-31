Sauce Viejo: encontraron el cuerpo de un hombre en el río Coronda

Un importante operativo de seguridad y rescate se desplegó este domingo en Sauce Viejo tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre flotando en aguas del río Coronda, en la zona conocida como Bajada Chiji.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo poco antes del mediodía, cuando un pescador observó un cadáver flotando cerca de la orilla y dio aviso al sistema de emergencias 911. A partir de esa alerta, se activó un procedimiento que involucró a efectivos policiales, personal especializado y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

De acuerdo con fuentes policiales, la comunicación ingresó alrededor de las 12.36 y daba cuenta de la presencia de un cuerpo en el sector comprendido entre las calles Estrella Federal, Alerces y Aromos, en inmediaciones del barrio Newbery.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar y confirmaron el hallazgo. Posteriormente se dispuso el resguardo de la escena y la intervención de personal especializado para realizar las tareas de recuperación del cuerpo.

En el operativo trabajaron integrantes de la Prefectura Naval Argentina y personal especializado que intervino en la extracción del cadáver desde el agua, bajo estrictas medidas de preservación de posibles elementos de prueba.

Las primeras informaciones indican que la víctima es un hombre que vestía ropa al momento de ser encontrado. Sin embargo, hasta el momento no fue establecida oficialmente su identidad.

La novedad fue comunicada al fiscal de turno, que ordenó la intervención de peritos para realizar las diligencias correspondientes. Entre las medidas dispuestas se encuentran distintos estudios forenses destinados a identificar a la víctima y determinar las causas de la muerte.

En ese contexto, una de las hipótesis que comenzó a ser evaluada por los investigadores es que el cuerpo podría corresponder al hombre que días atrás se arrojó desde el Puente Oroño y cuya búsqueda permanecía activa. No obstante, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que cualquier confirmación dependerá de los resultados de las pericias y de los procedimientos de identificación que se encuentran en marcha.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar en las próximas horas con las medidas necesarias para esclarecer el caso.