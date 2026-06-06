Alemania pierde a una de sus jóvenes figuras a días del Mundial

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, la selección de Alemania sufrió una baja sensible con la confirmación de la lesión de Lennart Karl, una de las jóvenes promesas del plantel de Julian Nagelsmann. El mediocampista del Bayern Múnich quedó descartado para el torneo y será reemplazado por Assan Ouédraogo.

La Federación Alemana de Fútbol informó que Karl sufrió una rotura muscular en el cuádriceps izquierdo durante una práctica realizada en Chicago, donde el equipo se prepara para el amistoso ante Estados Unidos. Los estudios determinaron que no llegará en condiciones al Mundial, por lo que fue desafectado de la convocatoria.

La noticia representa un duro golpe para el seleccionado alemán, ya que el futbolista de 18 años se había consolidado como una de las revelaciones de la temporada. Con nueve goles y ocho asistencias en 40 partidos con el Bayern, Karl aparecía como una alternativa importante para el debut mundialista frente a Curazao, previsto para el 14 de junio en Houston.

El entrenador Julian Nagelsmann lamentó la situación y destacó las condiciones del juvenil. “Es una gran pena para él y para nosotros. Su talento, su velocidad y su personalidad encajaban perfectamente en el equipo. Lo positivo es que es muy joven y tendrá otras oportunidades para jugar grandes torneos”, expresó.

Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió convocar a Assan Ouédraogo, mediocampista de 20 años que milita en el RB Leipzig y que ya tuvo su estreno con la selección mayor durante las Eliminatorias. Su debut se produjo en la goleada 6-0 sobre Eslovaquia, partido en el que además marcó un gol.

Desde la federación alemana confirmaron que Ouédraogo se incorporará en los próximos días al campamento del seleccionado en Winston-Salem para sumarse a la preparación final antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Nagelsmann se mostró confiado en las condiciones del reemplazante y aseguró que espera verlo desempeñarse con la misma frescura y determinación que había mostrado Karl. “Assan también tuvo un muy buen comienzo con nosotros. Es un jugador con muchísimo talento y confiamos en que pueda aportar valentía y libertad en su juego”, sostuvo el entrenador.

La lesión de Karl se suma a las preocupaciones de Alemania en la recta final hacia el Mundial, aunque el cuerpo técnico confía en que la aparición de Ouédraogo permita mantener intacto el potencial de una selección que aspira a volver a pelear por el título.