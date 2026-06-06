Los Knicks quedaron 2-0 arriba tras otra victoria ajustada sobre los Spurs en las finales de la NBA

New York Knicks volvió a imponerse sobre San Antonio Spurs y quedó a mitad de camino del título de la NBA. En un partido sumamente parejo, el conjunto neoyorquino se impuso por 105-104 en el segundo encuentro de las Finales y se llevó las dos victorias disputadas en Texas para quedar arriba 2-0 en la serie.

El equipo dirigido por Tom Thibodeau logró nuevamente imponerse fuera de casa y estiró a 13 su racha de triunfos consecutivos en estos playoffs, una marca que lo acerca a los registros históricos de la liga.

San Antonio había comenzado mejor y se quedó con el primer cuarto por 34-25 gracias a la producción ofensiva de Devin Vassell y De'Aaron Fox. Sin embargo, los Knicks reaccionaron en el segundo período, mejoraron la circulación del balón y lograron irse al descanso largo con ventaja de 56-52.

La visita mantuvo el control durante gran parte de la segunda mitad apoyada en una sólida actuación de Karl-Anthony Towns, quien terminó con 21 puntos y 13 rebotes, además del aporte de una segunda unidad que volvió a resultar clave.

Los Spurs intentaron reaccionar en el último cuarto y llegaron a igualar el marcador en el tramo decisivo del encuentro. Con Victor Wembanyama como principal referencia ofensiva, el conjunto texano se mantuvo en partido hasta la última posesión, aunque no logró concretar la remontada y terminó cayendo por apenas un punto.

El francés finalizó como máximo anotador de San Antonio con 29 puntos y nueve rebotes, mientras que Fox aportó 20 unidades. Del lado de New York, Towns lideró la ofensiva en otra noche de gran rendimiento colectivo.

Con este resultado, los Knicks regresarán a Nueva York con una ventaja inmejorable y la posibilidad de acercarse aún más al campeonato ante su público. El tercer partido de la serie se disputará el lunes en el Madison Square Garden, donde también se jugará el cuarto encuentro.

San Antonio, por su parte, quedó obligado a conseguir al menos una victoria como visitante para evitar que la serie quede prácticamente sentenciada.