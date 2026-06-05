“No fue un gran día”: la reflexión de Colapinto tras la primera jornada de prácticas en Mónaco

Franco Colapinto completó este viernes su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Mónaco y reconoció que Alpine todavía tiene varios aspectos por mejorar de cara a la clasificación. El piloto argentino finalizó 15° en las dos tandas de entrenamientos libres y protagonizó un leve incidente al golpear las protecciones en la primera curva del circuito callejero, aunque sin consecuencias importantes para su monoplaza.

Tras bajarse del auto, el pilarense realizó un balance autocrítico de la jornada y admitió que no se sintió completamente cómodo con el comportamiento del coche en las calles del Principado.

“La pista bien, pero el auto nos costó un poco más que en otras carreras. En general, no se siente bien y no está consistente todas las vueltas y curvas”, explicó. Además, señaló que los reiterados bloqueos en el tren delantero afectaron su confianza en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Según detalló, esa falta de estabilidad se vuelve especialmente sensible en Mónaco, donde la precisión y la confianza del piloto resultan determinantes para encontrar tiempo de vuelta.

El momento más delicado del día se produjo durante la segunda práctica libre, cuando bloqueó neumáticos al llegar a Sainte-Dévote y terminó impactando con las ruedas izquierdas contra las defensas. A pesar del golpe, el Alpine apenas sufrió daños y pudo regresar a la pista luego de una breve revisión en boxes.

Lejos de dramatizar la situación, Colapinto se tomó el episodio con humor. “Un poco más que un besito... ¡Le di un abrazo! No se rompió nada”, bromeó el argentino al referirse al contacto con el muro.

En cuanto al rendimiento general del equipo, el piloto de 23 años remarcó que será fundamental el trabajo de los ingenieros durante la noche para encontrar mejoras de cara al sábado. “Mucho por trabajar. No fue un gran día, pero ojalá que el trabajo de esta noche sea bueno para revertir lo que nos falta y estar mejor mañana”, sostuvo.

Desde Alpine también mostraron optimismo pese a las dificultades. Colapinto destacó que el circuito sigue siendo especial para él, ya que actualmente reside en Mónaco, y confió en la capacidad del equipo para dar un salto de rendimiento entre viernes y sábado.

“Normalmente damos un buen salto de viernes a sábado, así que nuestro objetivo es mejorar mañana de cara a la clasificación”, afirmó.

En los registros del día, Colapinto fue 15° en la primera sesión con un tiempo de 1:16.189 y repitió la misma posición en la segunda tanda al marcar 1:14.758. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó 10° y 11° respectivamente. Entre ambas prácticas, el argentino completó un total de 60 vueltas al exigente trazado urbano del Principado.