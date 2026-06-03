La Municipalidad inauguró un espacio destinado a la atención y el bienestar animal

Por Santotomealdía



La Municipalidad inauguró este miércoles el espacio de Protección Animal, un ámbito destinado a centralizar y fortalecer las políticas públicas vinculadas al cuidado de perros y gatos en la ciudad.

El centro de atención funciona en un inmueble ubicado en la intersección de Maciá y Almirante Brown, lindero al edificio del ex Inali, donde actualmente operan distintas dependencias municipales. Según informó el Municipio, el lugar fue recuperado y acondicionado para desarrollar allí las actividades vinculadas al área de Protección Animal.

El acto fue encabezado por el intendente Miguel Weiss Ackerley y contó con la participación de funcionarios municipales, profesionales veterinarios, representantes de entidades proteccionistas y vecinos.

Según informó el Municipio, la creación de este espacio forma parte de un proceso iniciado al comienzo de la actual gestión con la conformación del área de Protección Animal, orientada a mejorar la atención de los animales de compañía y ampliar la capacidad de respuesta ante las distintas demandas vinculadas al sector.

Actualmente, el área cuenta con un equipo integrado por cuatro médicos veterinarios y personal especializado, que desarrolla tareas de esterilización quirúrgica, vacunación antirrábica, desparasitación, tratamientos antisárnicos y atención veterinaria básica.

Recuperaron un inmueble en desuso y lo transformaron en un Espacio de Protección Animal. (Crédito: MST)

Desde el gobierno local señalaron que durante 2025 se avanzó en la recuperación de un inmueble que se encontraba en desuso y funcionaba como depósito. A partir de allí se realizaron trabajos de reacondicionamiento y equipamiento, además de la restauración de la unidad veterinaria móvil.

En el marco de estas acciones, también se puso en marcha el Programa de Tenencia Responsable y Bienestar de los Animales de Compañía, que incluye un canal de denuncias y el registro de animales de extrema fuerza mandibular.

De acuerdo con la información oficial, el área desarrolla además relevamientos territoriales en distintos barrios para identificar problemáticas específicas y planificar intervenciones focalizadas, así como campañas de adopción a través de la Feria de Protección Animal.

Las acciones se complementan con actividades de concientización impulsadas mediante el programa Eco Escuelas, dispositivos itinerantes y recorridas realizadas por promotores ambientales.

El espacio de Protección Animal cuenta con un quirófano destinado a castraciones y otras intervenciones veterinarias. (Crédito: STD)

Durante la inauguración, Weiss Ackerley destacó la recuperación del inmueble donde hoy funciona el nuevo espacio. Según expresó, el lugar se encontraba sin uso y fue reacondicionado para destinarlo a la prestación de servicios vinculados a la protección animal.

“Era un lugar abandonado y, tal como venimos haciendo en distintos aspectos de la gestión y de la ciudad, lo reconvertimos en un espacio de servicio para la comunidad, un espacio de calidad”, afirmó el mandatario.

El intendente también señaló que la iniciativa fue posible a partir del trabajo conjunto con profesionales, entidades proteccionistas y vecinos. “Es el resultado de un trabajo mancomunado con el proteccionismo, tanto institucional como independiente, y con los profesionales, vecinos y el colegio de profesionales correspondiente”, sostuvo.

Asimismo, remarcó el compromiso de la gestión con las políticas vinculadas al bienestar animal y destacó la labor de los equipos que participaron en el proyecto. “Tenemos trabajo por delante y mucho para seguir avanzando en el cuidado de los que no tienen voz”, expresó.

Según indicó la Municipalidad, la puesta en funcionamiento del nuevo Espacio de Protección Animal busca consolidar los servicios existentes y fortalecer las políticas públicas orientadas a la atención, prevención y promoción de la tenencia responsable en la ciudad.