Medio Oriente: varios países condenaron ataques de Irán contra Baréin y Kuwait

Varios países de Medio Oriente expresaron este miércoles su condena a los ataques lanzados por Irán durante la noche contra Baréin y Kuwait, hechos que dejaron al menos una persona muerta y más de 60 heridos, según reportes oficiales.

Las reacciones llegaron desde distintos gobiernos de la región, que coincidieron en cuestionar las acciones iraníes y en manifestar su respaldo a ambos países.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, repudió los ataques contra objetivos civiles y los calificó como una “violación de la soberanía de los dos países hermanos” y una vulneración de los principios del derecho internacional, según consignó la cadena CNN.

En la misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó lo que definió como “ataques terroristas” contra Kuwait y Baréin y expresó su “plena solidaridad” con ambos Estados. Además, sostuvo que “tomar como objetivo misiones y sedes diplomáticas constituye una clara violación de las normas y del derecho internacional”.

Arabia Saudita también manifestó su rechazo a los hechos. A través de un comunicado de la Cancillería, condenó lo que describió como una “brutal agresión iraní” y una “flagrante violación de la soberanía” de Baréin y Kuwait.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar consideró que los ataques representan una “grave violación” de la soberanía de ambos países, además de contravenir los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario.

La condena también se extendió a Jordania. Desde Ammán calificaron los ataques como una “flagrante violación” de la soberanía de Baréin y Kuwait y advirtieron que constituyen una amenaza para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de ambos países, además de representar una vulneración de la Carta de las Naciones Unidas.

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen condenó enérgicamente las acciones iraníes y afirmó que el ataque contra países vecinos “pone al descubierto la naturaleza agresiva y terrorista del régimen iraní”. En el comunicado, sostuvo además que Teherán mantiene una política orientada a “socavar la seguridad y la estabilidad de la región”.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente, luego de los ataques atribuidos a Irán contra territorio de Baréin y Kuwait, que generaron preocupación internacional y renovaron los llamados a evitar una ampliación del conflicto en la región.