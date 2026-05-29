El Gobierno prepara cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para atraer los “dólares del colchón”

El Gobierno nacional ultima detalles para enviar al Congreso una reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar el ingreso al circuito formal de dólares que permanecen fuera del sistema financiero. La iniciativa sería remitida la próxima semana y apunta a modificar algunos aspectos técnicos del régimen vigente para ampliar su alcance y dar mayores garantías a los contribuyentes.

En la Casa Rosada admiten que el esquema actual no tuvo el impacto esperado. Si bien generó adhesiones, consideran que todavía no logró el nivel de exteriorización de fondos que buscaba el Ministerio de Economía. Por ese motivo, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, mantuvo reuniones con contadores y especialistas tributarios para evaluar cambios que permitan hacer más atractivo el sistema.

La intención oficial es reforzar la seguridad jurídica y reducir el temor de quienes tienen fondos no declarados o fuera del circuito formal. Desde el Gobierno sostienen que no se trata de un blanqueo tradicional, sino de un mecanismo que modifica la lógica de fiscalización y busca simplificar la relación entre el contribuyente y el fisco.

El eje central del esquema es el Régimen Simplificado de Ganancias, mediante el cual ARCA confecciona una declaración jurada precargada con la información disponible. El contribuyente puede aceptarla o corregirla y el análisis se concentra principalmente en ingresos y deducciones, dejando en segundo plano la evolución patrimonial y los consumos personales.

Uno de los principales beneficios del sistema es el denominado “tapón fiscal”, que limita la posibilidad de que el organismo revise ejercicios anteriores si el contribuyente cumple con la presentación y el pago correspondiente. Sin embargo, distintos especialistas advirtieron sobre el riesgo de perder ese beneficio ante inconsistencias o errores formales.

Por ese motivo, el Gobierno analiza incorporar mayores márgenes para rectificar declaraciones juradas antes de que el contribuyente quede automáticamente excluido del régimen. En Economía consideran que ese punto es clave para reducir la desconfianza y fomentar una mayor adhesión.

Otro de los aspectos bajo revisión es el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al régimen. Actualmente existen topes de ingresos y patrimonio, aunque en el Ejecutivo reconocen que esos límites forman parte de las observaciones planteadas por tributaristas y podrían ser modificados en el nuevo proyecto.

También se estudia actualizar distintos umbrales vinculados a reclamos y discusiones fiscales, debido al impacto de la inflación sobre los montos vigentes. La intención es disminuir zonas de incertidumbre y generar mejores incentivos para que más personas utilicen el sistema.