Se sorteó el cuadro de la Copa Libertadores: así quedaron los cruces de los argentinos

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ya definió el camino de los equipos argentinos en el máximo certamen continental, con cruces exigentes y la posibilidad de enfrentamientos nacionales en las próximas instancias.

Rosario Central tendrá uno de los desafíos más complejos de la fase al enfrentarse con Corinthians de Brasil, mientras que Estudiantes de La Plata jugará ante Universidad Católica de Chile, equipo que viene de dejar afuera a Boca en la fase previa.

Por su parte, Platense e Independiente Rivadavia afrontarán por primera vez esta instancia del torneo. El conjunto de Vicente López se medirá con Coquimbo Unido de Chile, mientras que el elenco mendocino volverá a cruzarse con Fluminense de Brasil.

El sorteo se realizó este viernes en Luque, Paraguay, y estableció que los octavos de final comenzarán después del Mundial. Los partidos de ida se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas serán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Además, el cuadro dejó otro duelo de alto voltaje entre Cruzeiro y Flamengo, dos de los grandes candidatos al título continental. Vale recordar que la final se disputará el 28 de noviembre en Montevideo.

Así quedaron los cruces de octavos de final: