El Gobierno autorizó nuevas subas en las tarifas de gas y luz para junio

El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir durante junio, según los cuadros tarifarios definidos por los entes reguladores.

En el caso del gas natural, las facturas tendrán un incremento promedio del 2,81%, mientras que para el servicio de electricidad la suba rondará el 1,5%, aunque el impacto final dependerá de la aplicación que realicen los entes reguladores provinciales y las empresas distribuidoras en cada jurisdicción.

De esta manera, el ajuste en el servicio de gas quedaría por encima de la inflación estimada para mayo, que distintas consultoras privadas ubican por debajo del 2,6%. En cambio, el aumento previsto para la electricidad se mantendría por debajo de ese nivel.

Desde el Gobierno nacional señalaron que se decidió moderar el ritmo de reducción de subsidios energéticos con el objetivo de evitar un mayor impacto sobre los índices inflacionarios y sobre el costo de los servicios para los usuarios residenciales.

En paralelo, un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicó que durante el primer trimestre del año los subsidios energéticos representaron el 0,16% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según ese relevamiento, el 75% de las transferencias realizadas por el Estado nacional se destinaron al sector eléctrico, mientras que el 22% correspondió al gas natural.