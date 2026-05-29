Preocupación por el aumento del consumo de vapeadores en adolescentes

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) alertó sobre el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y advirtió sobre los riesgos cardiovasculares y respiratorios asociados a estos productos.

Desde la entidad remarcaron que, aunque suelen promocionarse como alternativas “más seguras” al cigarrillo tradicional o como herramientas para reducir daños, “no son inocuos” y pueden generar dependencia debido a la presencia de nicotina, además de exponer a los usuarios a sustancias potencialmente tóxicas.

La SAC puso el foco en la necesidad de reforzar políticas de prevención y control, especialmente para evitar el inicio temprano del consumo entre menores de edad. También reclamó más educación sanitaria, restricciones a la publicidad y mayor fiscalización sobre la comercialización de estos dispositivos.

La doctora María Inés Sosa Liprandi, especialista del Área Corazón y Mujer de la entidad, explicó que la nicotina provoca “incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, disfunción endotelial y potenciales efectos proarrítmicos y protrombóticos”.

Además, advirtió que el vapeo está asociado a enfermedades respiratorias como asma, bronquitis e inflamación pulmonar, y mencionó casos de “pulmón de palomitas de maíz”, una lesión irreversible vinculada a determinados saborizantes utilizados en estos dispositivos.

La especialista también señaló la existencia del EVALI, una lesión pulmonar grave relacionada con el uso de cigarrillos electrónicos, y alertó sobre el daño que pueden provocar sustancias químicas, metales y aceites utilizados en algunos productos.

La preocupación de la SAC se apoya también en datos oficiales. El “Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria”, elaborado por SEDRONAR, reveló que el 35,5% de los adolescentes aseguró haber consumido vapeadores o cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida.

El informe indicó además que estos dispositivos ya representan la tercera sustancia más consumida entre estudiantes secundarios, solo detrás de las bebidas energizantes y el alcohol, y por encima incluso del tabaco convencional.

Desde la entidad médica advirtieron que el acceso temprano a la nicotina puede generar alteraciones en el neurodesarrollo y aumentar el riesgo de adicción. “El desafío sanitario es cada vez mayor”, sostuvo el presidente de la SAC, Sergio Baratta, quien reafirmó el compromiso de la institución con la prevención cardiovascular y la protección de niños y adolescentes frente al avance de estos productos.