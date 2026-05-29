Tensión en Europa: un dron ruso impactó en un edificio residencial de Rumania

Un dron ruso impactó contra un edificio residencial en Rumania y dejó dos personas heridas, en un episodio que elevó la tensión en la frontera con Ucrania y provocó una rápida reacción de la OTAN.

El hecho ocurrió en la ciudad de Galati, cerca del límite con territorio ucraniano, cuando el aparato atravesó el espacio aéreo rumano durante un ataque ruso dirigido contra infraestructura civil en Ucrania.

Según informó el Ministerio de Defensa rumano, el dron explotó al impactar contra un complejo de departamentos y provocó un incendio. Los dos ocupantes del inmueble afectado sufrieron heridas leves y lograron evacuar el lugar por sus propios medios.

Las autoridades señalaron que se trata del incidente más grave registrado en territorio rumano desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. Durante el ataque, dos cazas F-16 fueron desplegados para intentar interceptar el dron, aunque no lograron evitar el impacto.

Tras el episodio, el Gobierno de Rumania convocó al embajador ruso y denunció una “grave e irresponsable escalada”.

La OTAN expresó su respaldo total al país y condenó la “imprudencia” de Rusia, mientras que el secretario general de la alianza, Mark Rutte, reafirmó el compromiso de defender “cada centímetro” del territorio aliado.