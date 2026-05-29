Boca volvió a fallar, perdió en la Bombonera y se despidió de la Libertadores

Boca perdió 1-0 ante Universidad Católica de Chile en la Bombonera y quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El único gol de la noche lo convirtió Clemente Montes a los 33 minutos del primer tiempo, en el encuentro correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo D.

Con esta derrota, el “Xeneize” terminó tercero en la zona y deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, donde enfrentará a O’Higgins de Chile, que finalizó segundo en su grupo de ese certamen.

El equipo chileno, en tanto, avanzó a octavos como líder del Grupo D con 13 puntos, seguido por Cruzeiro de Brasil con 11 unidades. Boca cerró su participación con una preocupante racha de cuatro partidos sin triunfos, con tres derrotas y un empate, mientras que Barcelona de Ecuador terminó último.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda volvió a mostrar muchas dificultades para generar juego y definir con claridad, pese a tener la iniciativa durante gran parte del encuentro. Boca acumuló aproximaciones, remates desviados y centros al área, pero careció de precisión en los metros finales.

Las situaciones más claras en el primer tiempo fueron para Milton Giménez, Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino, aunque ninguna logró inquietar seriamente al arquero Vicente Bernedo. En cambio, Universidad Católica golpeó en su primera llegada profunda: a los 33 minutos, Clemente Montes culminó un rápido contraataque con un potente remate cruzado que pegó en el palo antes de ingresar.

En el complemento, Boca mantuvo la presión y volvió a generar algunas chances con Zeballos, Giménez y Ángel Romero, pero se encontró con la seguridad de Bernedo y con su propia falta de efectividad. Incluso llegó a convertir sobre el final por intermedio de Romero, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada.

La derrota profundizó el delicado presente futbolístico del conjunto de la Ribera, que cerró una floja fase de grupos y ahora buscará reencauzar su temporada en la Copa Sudamericana.