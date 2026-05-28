ASOEM presentó la nómina de afiliados y reclamó “garantías sindicales” en Sauce Viejo

ASOEM presentó formalmente ante la Municipalidad de Sauce Viejo la nómina actualizada de trabajadores municipales afiliados al sindicato y reclamó garantías para “el ejercicio pleno de la libertad sindical”, en el marco del conflicto que mantiene con el Ejecutivo local.

La presentación fue dirigida al intendente Mario Papaleo y también elevada al Ministerio de Capital Humano de la Nación. Según pudo saber Santotomealdía, la nómina presentada por el gremio está integrada por 104 afiliados.

Desde ASOEM señalaron que el planteo se enmarca en la continuidad del conflicto institucional que atraviesan los trabajadores municipales de Sauce Viejo y en la defensa del “derecho de organización sindical”.

En el escrito, el sindicato ratificó la representación de los trabajadores afiliados y sostuvo que la libertad sindical “constituye un derecho protegido” por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Constitución de Santa Fe y la Ley Orgánica de Municipios.

Además, el gremio recordó que la Justicia laboral ya ordenó el “cese de toda clase de obstaculización al accionar de ASOEM” para garantizar la defensa de los derechos e intereses de sus afiliados dentro del ámbito municipal.

También señalaron que otra resolución judicial estableció que ninguna medida puede implicar restricciones al derecho de huelga ni a la actividad sindical legítima, reafirmando —según expresaron— las garantías constitucionales vinculadas a la organización gremial.

En paralelo, ASOEM volvió a reclamar la apertura de las paritarias locales de negociación y exigió la conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, previsto por la Ley Provincial Nº 12.913.

Entre los puntos planteados por el sindicato también figuran el abordaje de consumos problemáticos, la evaluación de la capacidad instalada del municipio y la provisión de uniformes para los trabajadores municipales. Asimismo, solicitaron la constitución de la Junta de Disciplina establecida por la Ley Nº 9286.

Finalmente, desde el gremio reafirmaron su decisión de continuar defendiendo “la autonomía sindical” y reclamaron que el Ejecutivo municipal garantice “plenamente los derechos colectivos e individuales de los trabajadores afiliados” y cese “cualquier práctica que implique condicionamientos o limitaciones al ejercicio de la actividad sindical”.

