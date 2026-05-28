“Hay esperanzas”: para el abogado de la madre, la adolescente desaparecida está en Córdoba

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este jueves un dato que renovó las expectativas de la familia y de los investigadores. El abogado Carlos Nayi aseguró que, en base a las pruebas reunidas hasta el momento, la adolescente “está en Córdoba” y sostuvo que existen elementos para creer que continúa con vida.

“La prueba que ha sido recolectada y procesada en las últimas horas ubican a Agostina en Córdoba”, afirmó el letrado, que asumió recientemente la representación de la querella en la causa.

En declaraciones al canal TN, Nayi explicó que el análisis de las antenas telefónicas y los resultados del allanamiento realizado en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el hombre detenido en el marco de la investigación, permitieron reconstruir parte del recorrido de la menor antes de desaparecer.

Según indicó, los investigadores lograron establecer que Agostina permaneció alrededor de tres horas en el domicilio del acusado y luego salió del lugar.

“Hay esperanzas. Agostina está con vida, pero hay que ser cautos”, sostuvo el abogado.

En paralelo, durante las últimas horas se conoció un video en el que se observa a Barrelier junto a la adolescente ingresando a la vivienda del acusado durante la noche del sábado 23 de mayo.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con distintos operativos y tareas de búsqueda para intentar determinar el paradero de la joven, desaparecida desde hace cinco días en la provincia de Córdoba.