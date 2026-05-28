Batacazo de Juan Manuel Cerúndolo: eliminó a Sinner de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó este jueves una de las mayores sorpresas del año en el tenis mundial al eliminar al italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, y avanzar por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros.

El argentino se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 luego de tres horas y 36 minutos de juego en un partido que parecía completamente controlado por el italiano, pero que cambió de manera drástica a partir del tercer set.

Sinner había comenzado mostrando toda su jerarquía y llegó a colocarse dos sets arriba y 5-1 en la tercera manga, muy cerca de cerrar el encuentro sin sobresaltos. Sin embargo, el italiano sufrió un fuerte golpe de calor que afectó notablemente su rendimiento físico y le impidió sostener la intensidad que había mostrado durante gran parte del partido.

A partir de allí, Cerúndolo aprovechó el bajón de su rival, elevó su nivel y comenzó una remontada histórica sobre el polvo de ladrillo parisino. El argentino fue creciendo con el correr de los games y terminó dominando con claridad los dos últimos sets para consumar un triunfo inolvidable.

La victoria toma todavía más relevancia por el presente que atravesaba Sinner, quien llegaba a Roland Garros tras conquistar de manera consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Además, el italiano buscaba quedarse con el único torneo de Grand Slam que aún no había podido ganar en su carrera.

Gracias a este triunfo, Cerúndolo alcanzó por primera vez la tercera ronda de un Grand Slam. En la próxima instancia enfrentará al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce y el checo Vit Kopriva.

Tras el partido, el argentino reconoció su emoción por el resultado y aseguró estar “súper feliz” por la clasificación. “Voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi mejor superficie y espero estar listo para el próximo partido”, expresó.

De todos modos, también mostró cautela al analizar el desarrollo del encuentro. “Tuve suerte, obviamente puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar”, señaló. Y agregó: “No quiero decir que le gané porque fue un tema más de él”.

La última vez que un argentino había derrotado al número 1 del mundo en un torneo de Grand Slam había sido en las semifinales del US Open 2018, cuando Juan Martín del Potro venció al español Rafael Nadal.