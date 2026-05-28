Jueves 28 de mayo de 2026

Deportes — 28.05.2026 —

Batacazo de Juan Manuel Cerúndolo: eliminó a Sinner de Roland Garros

El tenista argentino venció al número uno del ranking mundial en la segunda ronda del Grand Slam francés. Revirtió un mal comienzo y se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Cerúndolo celebra su victoria ante Sinner.
Cerúndolo celebra su victoria ante Sinner.

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó este jueves una de las mayores sorpresas del año en el tenis mundial al eliminar al italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, y avanzar por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros.

El argentino se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 luego de tres horas y 36 minutos de juego en un partido que parecía completamente controlado por el italiano, pero que cambió de manera drástica a partir del tercer set.

Sinner había comenzado mostrando toda su jerarquía y llegó a colocarse dos sets arriba y 5-1 en la tercera manga, muy cerca de cerrar el encuentro sin sobresaltos. Sin embargo, el italiano sufrió un fuerte golpe de calor que afectó notablemente su rendimiento físico y le impidió sostener la intensidad que había mostrado durante gran parte del partido.

A partir de allí, Cerúndolo aprovechó el bajón de su rival, elevó su nivel y comenzó una remontada histórica sobre el polvo de ladrillo parisino. El argentino fue creciendo con el correr de los games y terminó dominando con claridad los dos últimos sets para consumar un triunfo inolvidable.

La victoria toma todavía más relevancia por el presente que atravesaba Sinner, quien llegaba a Roland Garros tras conquistar de manera consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Además, el italiano buscaba quedarse con el único torneo de Grand Slam que aún no había podido ganar en su carrera.

Gracias a este triunfo, Cerúndolo alcanzó por primera vez la tercera ronda de un Grand Slam. En la próxima instancia enfrentará al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce y el checo Vit Kopriva.

Tras el partido, el argentino reconoció su emoción por el resultado y aseguró estar “súper feliz” por la clasificación. “Voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi mejor superficie y espero estar listo para el próximo partido”, expresó.

De todos modos, también mostró cautela al analizar el desarrollo del encuentro. “Tuve suerte, obviamente puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar”, señaló. Y agregó: “No quiero decir que le gané porque fue un tema más de él”.

La última vez que un argentino había derrotado al número 1 del mundo en un torneo de Grand Slam había sido en las semifinales del US Open 2018, cuando Juan Martín del Potro venció al español Rafael Nadal.

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