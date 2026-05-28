La venta de combustibles volvió a caer y acumula tres meses consecutivos en baja

La venta de combustibles volvió a mostrar señales de retroceso en abril y acumuló su tercer mes consecutivo en baja en Argentina, en un contexto atravesado por los aumentos en los surtidores y la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos relevados por el portal especializado Surtidores en base a información oficial de la Secretaría de Energía, durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles en todo el país. La cifra representó una caída interanual del 2,38% respecto al mismo mes de 2025 y una baja del 1,98% en comparación con marzo.

El sector observa con preocupación la continuidad de la tendencia negativa, que se mantiene desde comienzos de año y que, según referentes de la actividad, está fuertemente vinculada al impacto de los aumentos de precios sobre el bolsillo de los consumidores.

En ese escenario, cada vez más usuarios optan por reducir la cantidad de litros cargados o directamente realizar cargas fijas para controlar los gastos cotidianos. A esto se suma que los combustibles en Argentina medidos en dólares ya se encuentran entre los más caros de la región.

El informe reflejó además diferencias marcadas entre los distintos segmentos. La nafta súper registró una caída interanual del 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 mostró uno de los retrocesos más fuertes, con una baja del 9,96%.

En cambio, los combustibles premium lograron sostener números positivos. La nafta premium creció 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%. Especialistas atribuyen este comportamiento a las promociones y descuentos que algunas petroleras aplican sobre las versiones premium, reduciendo la diferencia de precios respecto a los combustibles tradicionales.

Por provincias, Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de ventas del país con 468.312 metros cúbicos despachados durante abril. Córdoba se ubicó en segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y sufrió una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe mostró una evolución prácticamente estable.

Entre las jurisdicciones con mejor desempeño aparecieron San Juan, con un crecimiento del 4,12%; Neuquén, con 3,08%; y Tucumán, con una suba del 2,88%.

En cuanto a las empresas, YPF fue la única gran petrolera que logró incrementar sus ventas. La compañía estatal comercializó 746.648 metros cúbicos y registró una mejora interanual del 1,79%.

El resto de las firmas mostró caídas importantes. Shell retrocedió 8,58%; Puma Energy bajó 10,61%; Axion cayó 3,89%; y Dapsa registró una merma del 10,4%.

En paralelo, varias estaciones de servicio comenzaron a ajustar horarios nocturnos para reducir costos operativos y reforzar medidas de seguridad.

Desde el sector advierten que, si no mejora el poder adquisitivo y continúan los aumentos en los surtidores, la retracción en el consumo podría profundizarse durante los próximos meses.