Boca define su futuro en la Libertadores frente a Universidad Católica

Boca se jugará este jueves gran parte de su futuro en la Copa Libertadores cuando reciba a Universidad Católica de Chile por la sexta y última fecha del Grupo D, con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 21:30 en La Bombonera, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega atravesando un momento complejo en el certamen continental. Boca acumula tres partidos sin victorias en la Libertadores y quedó sin margen de error en la pelea por avanzar de ronda.

En su última presentación, el Xeneize igualó 1-1 como local frente a Cruzeiro en un partido que dejó preocupación tanto por el rendimiento como por la oportunidad desperdiciada, ya que jugó gran parte del complemento con un hombre de más.

Para este compromiso decisivo, Úbeda no podrá contar con el mediocampista Santiago Ascacíbar, suspendido por acumulación de tarjetas, ni con el delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien continúa recuperándose de una lesión.

Del otro lado estará Universidad Católica, líder del grupo con 10 puntos y también necesitado de sumar para no depender de otros resultados. Una derrota en La Bombonera podría complicar seriamente el panorama del conjunto chileno, que seguirá de cerca lo que ocurra en el duelo entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

Boca formaría con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Por su parte, Universidad Católica saldría con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia y Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani y Clemente Montes; Fernando Zampedri.