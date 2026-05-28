Invitan a una nueva charla abierta por la reforma del Plan Director

La Municipalidad de Santo Tomé invitó a la comunidad a participar de la quinta jornada del Ciclo de Charlas Abiertas, y la segunda correspondiente al ciclo 2026, en el marco del proceso de Reforma del Plan Director de la ciudad, una iniciativa iniciada en 2025 con el objetivo de promover la participación ciudadana y construir de manera colectiva el futuro urbano de Santo Tomé.

La actividad se llevará a cabo este jueves 28 de mayo, a las 19 horas, en el espacio cultural Vieja Usina (Rivadavia 1660), y estará abierta a toda la ciudadanía.

La jornada contará con una apertura institucional y la ponencia titulada “Mecanismos de recuperación urbana. El retorno social del suelo”, a cargo de integrantes de la Comisión de Reforma del Plan Director: los arquitectos Jerónimo Poquet, Pamela Pallud y Germán Gorriti. Además, se desarrollarán exposiciones públicas sobre distintos temas vinculados a la Reforma del Plan Director, en las que participarán actores locales previamente inscriptos, generando un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva.

El encuentro finalizará con una instancia de síntesis y cierre, reafirmando el compromiso del Municipio con una planificación urbana participativa, sostenible y pensada para el desarrollo de Santo Tomé.

Quienes deseen exponer deberán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected], indicando el tema de la ponencia. También podrán anotarse de manera presencial antes del inicio de la jornada, sujeto a cuestiones organizativas y a los cupos disponibles.

