"Criar entre pantallas": especialistas abordaron el rol de las familias frente al mundo digital

Con el foco puesto en los desafíos que atraviesan las infancias y adolescencias en el entorno digital, este miércoles se realizó en la ciudad de Santa Fe el conversatorio “Criar entre pantallas. Niñez, Digitalidad y Salud Mental”, una propuesta destinada a madres, padres y familias de niños y niñas de entre 8 y 12 años. La actividad se desarrolló en el Centro Cultural y de Estudios DEMOS y contará con la participación de especialistas en salud mental y digitalidad, además del senador provincial Julio "Paco" Garibaldi, impulsor de la iniciativa.

En la previa del encuentro, Garibaldi advirtió sobre el crecimiento de problemáticas vinculadas al uso de pantallas y las apuestas online en menores de edad. “Estamos teniendo un problema cada vez más grande con la ludopatía. Muchos padres dicen: ‘Mi hijo está acá en casa, jugando con el celular’, pero la pregunta es qué está haciendo o con quién se está comunicando. Quizás esté apostando”, sostuvo.

El legislador remarcó además que la importancia del conversatorio no radica en brindar soluciones cerradas, sino en generar un espacio de intercambio entre especialistas y familias. “No vamos a venir con ninguna receta ni verdad revelada, porque no existe. La idea es construir esto en conjunto”, señaló.

Por su parte, la licenciada en Psicología Soledad Rodríguez explicó que el fenómeno debe abordarse desde múltiples dimensiones y remarcó la importancia de que los adultos comprendan el funcionamiento del mundo digital que atraviesa a niños y adolescentes.

“No hay una sola forma de abordar este tema, porque cuando hablamos de infancias hablamos de situaciones complejas. Por eso convocamos especialistas en salud mental y digitalidad”, expresó.

Rodríguez también planteó que las redes sociales y las pantallas forman parte de espacios cotidianos de socialización para los más jóvenes. “No es solamente TikTok o Instagram. Es el lugar donde los chicos se vinculan, construyen identidad y juegan”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que el desafío no pasa por prohibir el uso de dispositivos, sino por acompañar y comprender esos entornos. “Tampoco creemos que la forma sea prohibir. Los chicos también nos ven a nosotros usando permanentemente los celulares. La clave es acompañar ese uso para que el vínculo con las pantallas sea saludable”, afirmó.

La especialista además alertó sobre el impacto que puede tener el uso excesivo de redes sociales en la salud mental. “UNICEF viene advirtiendo sobre los efectos del exceso de pantallas y redes sociales. El problema aparece cuando un niño queda inmerso en ese mundo sin acompañamiento adulto”, señaló.

Finalmente, Rodríguez remarcó que el rol de las familias resulta central para generar hábitos digitales más saludables. “Para poder acompañar, primero tenemos que conocer ese mundo digital. Entender de qué se trata es la mejor herramienta para ayudar a chicos y chicas en algo que ya forma parte de la vida cotidiana”, concluyó.