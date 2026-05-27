"No los vamos a dejar tirados": el mensaje de Scaloni a días del Mundial

Lionel Scaloni volvió a transmitir calma y confianza a pocos días del inicio del Mundial 2026. El entrenador de la selección argentina confirmó que aguardará hasta último momento para definir la lista definitiva de 26 jugadores y dejó un mensaje directo para los hinchas: “No los vamos a dejar tirados. Vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos”.

En una extensa entrevista con DSports, el técnico campeón del mundo habló sobre el estado físico de varios futbolistas, la situación de Lionel Messi, las dudas por algunas lesiones, los juveniles que serán convocados para los amistosos previos y también recordó la conferencia en la que puso en duda su continuidad después de ganarle a Brasil en el Maracaná.

Uno de los temas centrales fue justamente la preocupación por los jugadores que llegan con molestias físicas al tramo final de la preparación. Scaloni admitió que varios futbolistas importantes todavía no están plenamente recuperados y explicó que por eso esperará hasta el cierre del plazo que fijó FIFA para entregar la nómina definitiva.

“No es mi preocupación cómo lleguen, sino que vamos a ir a Estados Unidos sin que hayan prácticamente entrenado. Ojalá estén disponibles para el primer partido”, señaló en referencia a futbolistas como Messi y Cristian Romero.

El entrenador explicó además que el cuerpo técnico deberá “dosificar cargas” y analizar día a día la evolución de los lesionados. “Tendremos que hilar muy fino. Por eso estamos esperando hasta último momento para ver qué sensaciones nos dan”, sostuvo.

Sobre Messi, Scaloni reveló que siguieron en vivo el partido en el que el capitán argentino sintió una molestia jugando para Inter Miami. “Estábamos viendo el partido en el predio y nos dimos cuenta de que había pedido el cambio. Las primeras noticias no son tan malas. Preferíamos que no le pasara nada, pero ahora hay que esperar cómo evoluciona”, comentó.

El técnico también contó que mantiene contacto esporádico con el capitán argentino y que quien más diálogo tiene con él es el preparador físico Luis García.

En paralelo, Scaloni confirmó que varios juveniles y futbolistas jóvenes serán convocados para disputar los amistosos ante Honduras e Islandia previos al debut mundialista frente a Argelia. Entre ellos aparecen nombres como Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y otros futbolistas que vienen siendo seguidos desde hace tiempo por el cuerpo técnico.

“No vienen solo a hacer número. Son chicos que creemos que pueden aportar y algunos incluso podrían tener minutos”, explicó el entrenador.

Uno de los nombres que más elogios recibió fue el de Nicolás Paz, aunque el DT aclaró que todavía resta evaluar su estado físico una vez que se sume a la concentración.

También hubo palabras para Emiliano “Dibu” Martínez, a quien definió como “fundamental” dentro del grupo. “Lo que él transmite es el fiel reflejo de la confianza que tiene. Nos aporta muchísimo tanto dentro como fuera de la cancha”, destacó.

Scaloni además explicó por qué la selección todavía mantiene una base muy importante de los campeones del mundo de Qatar 2022 y relativizó la necesidad de una renovación inmediata. “La renovación no pasa solamente por la edad. Mientras los jugadores sigan rindiendo y tengan ganas de competir, no hay motivos para cambiarlos”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista recordó el impacto que tuvo aquella conferencia posterior al triunfo ante Brasil en el Maracaná, cuando dejó abierta la posibilidad de dejar el cargo.

“Necesitaba expresarlo. Venían muchas cosas juntas después de ser campeón del mundo. Me hizo bien decirlo y después hablar con la gente que estaba alrededor nuestro”, reconoció.

Finalmente, el entrenador dejó un mensaje dirigido a los hinchas argentinos de cara al Mundial. “Estos chicos siempre dejaron el máximo por esta camiseta y en esta Copa va a pasar lo mismo. El resultado después depende de muchas cosas, pero la gente tiene que saber que este equipo va a dejar todo”, aseguró.

Y cerró con una frase que rápidamente empezó a replicarse entre los fanáticos: “No los vamos a dejar tirados. Vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos”.