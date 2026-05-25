Habilitaron el trámite digital para adherirse al plan especial de pago de deudas tributarias

Por Santotomealdía

La Administración Provincial de Impuestos (API) habilitó oficialmente el trámite online para adherirse al nuevo Plan Especial de Pago anunciado por el Gobierno provincial, destinado a regularizar deudas tributarias vencidas al 31 de marzo de 2026.

La medida, que había sido presentada recientemente como parte de un esquema de alivio fiscal para familias y empresas, contempla opciones de financiación de hasta 36 cuotas y alternativas con 0 % de interés para obligaciones vinculadas a Patente Automotor, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos.

Ahora, la Provincia difundió el procedimiento para realizar la adhesión de manera digital y autogestionada a través del portal de Gestiones Ciudadanas.

Al presentar la iniciativa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que el objetivo es facilitar que pymes y familias puedan “regularizar su situación fiscal con la Provincia” en un contexto económico complejo.

Cómo adherirse al plan

El trámite debe iniciarse ingresando al portal Gestiones Ciudadanas de Santa Fe, donde los contribuyentes podrán generar la liquidación de la deuda correspondiente al impuesto que desean regularizar. Se encuentra en el siguiente sitio web: https://www.santafe.gov.ar/gestionesciudadanas/.

En el caso del Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor, se debe seleccionar la opción “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilita automáticamente el acceso al “Plan Especial de Pago 2026”.

Para Ingresos Brutos y Sellos, el trámite se realiza desde “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”, aunque previamente será necesario contar con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA. Luego, el sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas, visualizar el monto financiado y consultar el cronograma de vencimientos.

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con datos personales, correo electrónico, teléfono y una Clave Bancaria Uniforme (CBU), ya que las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta informada. La primera cuota podrá abonarse mediante transferencia inmediata, tarjeta de débito o crédito, PlusPagos o en entidades habilitadas.

El nuevo régimen contempla distintas modalidades de financiación según el perfil del contribuyente, incluyendo planes especiales para familias, pymes, grandes empresas y servicios asistenciales vinculados a discapacidad.

