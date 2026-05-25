León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en su primera encíclica

El papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica, titulada “Magnifica Humanitas” (“Humanidad magnífica”), un documento centrado en los riesgos y desafíos que plantea la inteligencia artificial para la humanidad.

En el texto, el pontífice advirtió que la IA “no puede considerarse moralmente neutra” y reclamó establecer límites y regulaciones para evitar que la tecnología termine dominando al ser humano.

La encíclica, de 110 páginas, propone una actualización de la Doctrina Social de la Iglesia frente al avance tecnológico y toma como referencia histórica la “Rerum Novarum”, publicada en 1891 por León XIII durante la Revolución Industrial.

León XIV sostuvo que la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo y la justicia social, pero también profundizar desigualdades, exclusión y concentración de poder económico y tecnológico en manos de unas pocas empresas.

En ese sentido, cuestionó que algoritmos, plataformas digitales y grandes volúmenes de datos queden bajo control de corporaciones privadas capaces de influir sobre el acceso a la información, las relaciones sociales y las oportunidades económicas.

“No basta con invocar la ética de manera abstracta; se requieren marcos jurídicos sólidos y supervisión independiente”, señaló el papa, quien pidió que los avances tecnológicos estén orientados al “bien común” y no únicamente al beneficio económico.

El documento también advierte sobre los impactos de la IA en el empleo, la desinformación y los conflictos armados. León XIV alertó que la automatización puede degradar las condiciones laborales y rechazó que sistemas de inteligencia artificial puedan tomar decisiones letales en escenarios bélicos.

Además, expresó preocupación por el uso de estas herramientas en redes sociales y plataformas digitales para manipular contenidos, difundir noticias falsas o afectar la vida democrática.

La encíclica incorpora también una mirada ambiental al señalar que los centros de datos y sistemas de entrenamiento de IA consumen enormes cantidades de energía y agua, por lo que reclamó el desarrollo de tecnologías más sostenibles.

En otro tramo del texto, el papa realizó una disculpa histórica por el rol de la Iglesia en la legitimación de la esclavitud durante siglos pasados y vinculó aquellas prácticas con nuevas formas de explotación laboral en la economía digital actual.

La presentación del documento se realizó en el Vaticano y contó con la participación de especialistas y referentes tecnológicos internacionales. Según analistas, el texto podría convertirse en una referencia global para el debate ético y político sobre la inteligencia artificial.

