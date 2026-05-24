Sauce Viejo: un procedimiento de rutina terminó con el hallazgo de un arma de fuego

Personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo secuestró un arma de fuego durante un procedimiento realizado el sábado en la vecina ciudad, luego de un requerimiento por un hecho de daños en una vivienda.

Según la información oficial, los efectivos acudieron a un domicilio donde constataron daños materiales y procedieron al traslado de un hombre en calidad de aprehendido, señalado como presunto responsable del incidente.

Antes de ser alojado en sede policial, el involucrado fue derivado al Samco de Sauce Viejo para recibir curaciones debido a cortes provocados presuntamente por vidrios.

En ese contexto, mientras se realizaba una requisa más exhaustiva, los uniformados encontraron entre sus prendas un arma de fuego aparentemente calibre .22, la cual tenía un cartucho encasquillado en la recámara.

El arma fue secuestrada y el hombre quedó a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.