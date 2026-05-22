Conflicto en Sauce Viejo: la Justicia aceptó la querella de ASOEM y citó al intendente

La Justicia dio curso a la querella presentada por ASOEM en el marco de la causa que investiga la presunta privación ilegítima de la libertad de trabajadores municipales durante una medida de fuerza realizada el pasado 30 de abril en la Municipalidad de Sauce Viejo.

Según informó el gremio, el tribunal reconoció formalmente la presentación realizada por los abogados Jésica Escobar y José Ignacio Mohamad en representación de las trabajadoras afectadas por los hechos denunciados.

Además, la resolución judicial dispuso notificar al intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, junto a Alfredo Nicolás Miranda y Susana Beatriz Peralta, quienes deberán designar abogado defensor en un plazo de 72 horas, bajo apercibimiento de ser asistidos por la Defensa Pública Oficial.

La causa se originó tras los episodios ocurridos durante una protesta sindical en la sede municipal, donde, de acuerdo a la denuncia impulsada por ASOEM, trabajadores permanecieron encerrados por más de tres horas mientras participaban de una medida de fuerza convocada por el sindicato.

Desde la entidad gremial señalaron que la situación debió ser revertida mediante la intervención de las fuerzas de seguridad y sostuvieron que los hechos denunciados constituyeron “un gravísimo ataque a la libertad sindical, al derecho de huelga y a garantías constitucionales básicas” de los trabajadores municipales.

En ese marco, ASOEM consideró que el avance de la causa representa “un paso importante para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades políticas y penales”.

Asimismo, el sindicato ratificó que continuará impulsando “todas las acciones necesarias” para garantizar el respeto a los derechos laborales y al libre ejercicio de la actividad sindical.

