Los salarios volvieron a perder contra la inflación y acumulan siete meses de caída real

Los salarios registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación durante marzo y acumularon siete meses consecutivos de pérdida del poder adquisitivo. Según informó el INDEC, los haberes de trabajadores públicos y privados aumentaron en promedio un 3% durante ese mes, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 3,4%.

De acuerdo con los datos oficiales, el deterioro más marcado volvió a registrarse en el sector privado, donde los salarios crecieron apenas 2,1% y quedaron 1,3 puntos por debajo de la inflación mensual. En el caso de los empleados públicos, el incremento promedio fue del 5%, impulsado principalmente por las subas en el ámbito nacional y provincial.

El informe señala que los salarios registrados acumulan una pérdida real cercana al 4,7% en los últimos siete meses. Además, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los ingresos formales muestran una caída significativa en términos de poder de compra.

Dentro del sector estatal, los salarios nacionales fueron los que más crecieron en marzo, con una mejora del 5,8%, mientras que los provinciales avanzaron 4,7%. Aun así, los ingresos públicos continúan afectados por el deterioro acumulado en los últimos meses.

En paralelo, distintos informes privados advirtieron sobre el impacto de la desaceleración económica y la caída de la demanda interna sobre el empleo y la actividad. Según especialistas, el freno en varios sectores productivos limita la capacidad de las empresas para recomponer salarios.

El escenario también se refleja en el mercado laboral. Distintas consultoras remarcaron que el empleo formal se mantiene prácticamente estancado y que muchas actividades atraviesan un contexto de baja utilización de capacidad instalada y reducción de márgenes de rentabilidad.

De cara a los próximos meses, algunas proyecciones privadas estiman que podría registrarse una leve recuperación del salario real si la inflación continúa desacelerándose. Sin embargo, economistas advierten que el repunte sería limitado y dependerá de la evolución de la actividad económica y del tipo de cambio.