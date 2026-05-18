Trump aseguró que suspendió un ataque contra Irán en medio de negociaciones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que decidió suspender un ataque militar que estaba previsto contra Irán luego de recibir pedidos de mediación por parte de líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Según explicó el mandatario republicano a través de una publicación en sus redes sociales, la decisión estuvo vinculada al avance de negociaciones diplomáticas con Teherán para alcanzar un eventual acuerdo de paz en Medio Oriente.

Trump afirmó que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, solicitaron postergar la ofensiva militar prevista para este martes debido a que continúan desarrollándose conversaciones “serias” con el gobierno iraní.

En ese sentido, sostuvo que los líderes de la región consideran posible alcanzar un entendimiento “aceptable” tanto para Estados Unidos como para los países de Medio Oriente.

El mandatario estadounidense remarcó además que cualquier eventual acuerdo deberá incluir la prohibición del desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, un punto que calificó como “fundamental”.

A pesar de haber frenado el operativo militar, Trump aclaró que las fuerzas armadas estadounidenses permanecen en estado de preparación y advirtió que ordenó mantener listo un eventual ataque “a gran escala” en caso de que las negociaciones fracasen o no prosperen en términos favorables para Washington.

La decisión se produce en medio de un escenario de máxima tensión en Medio Oriente, marcado por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y por la creciente preocupación internacional ante una posible escalada militar en la región.