Caputo anunció un superávit primario de $632.844 millones en abril

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones, en el marco de la política de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.

Según detalló el titular del Palacio de Hacienda, durante abril el pago de intereses de deuda pública neto de operaciones intra sector público alcanzó los $364.741 millones. Además, sostuvo que en el primer cuatrimestre del año el SPN acumuló un superávit primario equivalente al 0,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% del Producto Bruto Interno.

Caputo afirmó que estos resultados responden a una “estricta administración del gasto público”, al tiempo que aseguró que el Gobierno busca sostener el orden de las cuentas públicas mientras avanza con la reducción de impuestos.

“Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional”, expresó el ministro.

En cuanto a los números de abril, los ingresos totales del Estado sumaron $13,4 billones, lo que representó una suba nominal del 29,6%, aunque con una caída real del 2,1% al descontar la inflación.

Por su parte, los gastos primarios alcanzaron los $12,7 billones, con un incremento nominal del 34,5% y una suba real del 0,8% respecto al mismo período del año pasado.

Uno de los rubros con mayor crecimiento fue el de gastos de capital, que totalizó $420.661 millones y registró un aumento real del 68% interanual.

De todos modos, el superávit primario de abril mostró una caída del 16,5% en comparación con el resultado obtenido en el mismo mes de 2025.