La industria metalúrgica volvió a caer en abril y crece la preocupación por la baja actividad

La industria metalúrgica volvió a mostrar señales de retroceso durante abril y profundizó el escenario de caída que atraviesa el sector desde comienzos de año. Según el último informe difundido por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la actividad registró una baja interanual del 4,3%, mientras que en comparación con marzo la caída fue del 1,3%.

Con estos números, el sector acumula una retracción del 6,2% en lo que va de 2026 y continúa operando muy por debajo de sus niveles habituales de producción.

Uno de los datos que más preocupación generó entre los empresarios fue el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 40,9%. El indicador cayó seis puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado y, según Adimra, representa uno de los niveles más bajos registrados históricamente para la actividad.

“El bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector”, afirmó el presidente de la entidad, Elio Del Re, quien además advirtió que las empresas vienen acumulando “caída tras caída” desde 2025.

El informe mostró un panorama negativo en casi todos los rubros metalúrgicos. Las bajas más pronunciadas se registraron en Fundición (-13,6%), Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%) y Bienes de Capital (-4,8%). También se reportaron caídas en Equipo Eléctrico y Autopartes.

Los únicos segmentos que lograron mostrar números positivos fueron Maquinaria Agrícola, con una suba del 5,1%, y Carrocerías y Remolques, que crecieron 3,9%.

El análisis por cadenas de valor también reflejó un escenario mayormente contractivo. Mientras el sector vinculado al agro tuvo una mejora del 2,1%, actividades como alimentos y bebidas, construcción, petróleo y gas, automotriz y consumo final registraron caídas.

Desde Adimra señalaron además que la demanda continúa en niveles bajos y que muchas empresas enfrentan márgenes cada vez más ajustados. “El horizonte inmediato es poco alentador”, sostuvo Del Re, quien remarcó que esta situación impacta directamente sobre el empleo y toda la cadena productiva.

En cuanto al desempeño por provincias, Buenos Aires encabezó las caídas con una baja interanual del 5,1%, seguida por Entre Ríos (-4,7%) y Córdoba (-3,7%). Santa Fe registró una retracción más moderada, del 0,9%, mientras que Mendoza mostró la menor caída, con un descenso del 0,6%.

El deterioro de la actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo en el sector metalúrgico. Según el informe, la cantidad de puestos de trabajo cayó 2,3% en comparación con abril del año pasado.