ASOEM arrancó una semana de paro en Sauce Viejo y crece el conflicto con el municipio

El gremio ASOEM inició este lunes un paro de 120 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo, medida que se extenderá durante toda la semana y que forma parte de la profundización del conflicto que mantiene con el Ejecutivo local encabezado por el intendente Mario Papaleo.

La decisión había sido resuelta el viernes pasado en una asamblea de trabajadores municipales, luego de concluir las 96 horas de paro anteriores y ante la falta de respuesta del municipio a la propuesta de tregua impulsada por el sindicato para intentar abrir una instancia de diálogo.

Además del paro, desde la entidad gremial adelantaron que durante la semana se realizarán asambleas y nuevas acciones sindicales en el marco de un conflicto que ya supera los cien días sin resolución.

Previo a la definición de las nuevas medidas, ASOEM había planteado públicamente la necesidad de “volver al punto cero” del conflicto y avanzar hacia una negociación “en un ámbito neutral o con arbitraje acordado entre las partes”.

“Esta tregua es necesaria para encauzar un conflicto que está llevando a más de 12 mil habitantes de Sauce Viejo a una situación de desatención extrema. Conciliar no es perder, es ganar en calidad de relación”, expresó el secretario general del gremio, Juan Medina.

Sin embargo, desde el sindicato remarcaron que no hubo respuesta por parte del Ejecutivo municipal, situación que derivó en el endurecimiento del plan de lucha.

La profundización del conflicto se da además luego de la audiencia de conciliación convocada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, instancia a la que el intendente Papaleo no asistió pese a haber sido citado formalmente por la cartera laboral.

En paralelo, este martes se realizará una audiencia vinculada al amparo presentado por ASOEM por la retención de los códigos de descuento sindical por parte del municipio.

Desde el gremio sostienen que la discusión sobre esos códigos es “administrativa” y aseguran que la representación sindical de ASOEM en Sauce Viejo ya fue reconocida por distintos fallos judiciales.

En ese sentido, recordaron las resoluciones de la jueza laboral Claudia Ramoneda y del juez comercial Sergio Di Chiazza, quienes reconocieron la tutela sindical del gremio en la ciudad. “ASOEM es legal y tiene tutela sindical en Sauce Viejo. Eso ya fue definido por la Justicia”, concluyó Medina.

