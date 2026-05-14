Invitan a participar de la 40° edición de la maratón “José Oliva”

La Municipalidad invitó a la comunidad a participar de la 40° edición de la tradicional Maratón “José Oliva”, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo, desde las 9 horas, con largada y llegada en el Camping Municipal. La prueba incluirá las modalidades competitivas de 10K y 5K, además de una instancia participativa de 2K, libre y gratuita, destinada a quienes deseen sumarse a la jornada recreativa y deportiva.

Las inscripciones para las categorías competitivas permanecerán abiertas hasta el viernes 22 de mayo inclusive. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online a través del enlace: bit.ly/m-joseoliva, efectuar el pago correspondiente por transferencia y luego enviar el comprobante junto con nombre completo y DNI por WhatsApp al 3426486445 o por correo electrónico a [email protected].

En cuanto a los valores de inscripción, las categorías competitivas de 10K y 5K tendrán un costo de $25.000 con remera oficial y kit, o de $15.000 únicamente con kit, sin remera. Por su parte, la modalidad participativa de 2K será gratuita y no incluirá kit ni remera.

La entrega de kits y remeras se realizará en la Dirección de Deportes (Libertad 1072). Los residentes de Santo Tomé y Santa Fe deberán retirarlos el sábado 23, de 11 a 16 horas; mientras que los de otras localidades deberán hacerlo el mismo domingo, de 7 a 8 horas. Para el retiro será obligatorio presentar DNI, comprobante de pago y certificado médico actualizado con fecha 2026.

Asimismo, desde la organización informaron que podrán participar personas mayores de 18 años, mientras que jóvenes de 16 y 17 años deberán contar con autorización de sus responsables legales. Para más información y consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4741678, vía WhatsApp al 3426486445 o por correo electrónico a [email protected].

Este año la Maratón "José Oliva" un circuito renovado, según informaron desde la organización.

También remarcaron que, en esta edición especial, la competencia presentará un nuevo circuito diseñado para que corredores y participantes puedan disfrutar de una experiencia renovada, recorriendo distintos sectores de la ciudad.

El Municipio subrayó que, a través de esta nueva edición de la Maratón “José Oliva”, continúa promoviendo el deporte, la actividad física y los espacios de encuentro comunitario. Asimismo destacó la consolidación de una propuesta que forma parte de la identidad deportiva de la ciudad.



