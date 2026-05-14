Sociedad — 14.05.2026 —
Invitan a participar de la 40° edición de la maratón “José Oliva”
Se desarrollará este domingo 24 de mayo, desde las 9 horas, con largada y llegada en el Camping Municipal. Habrá modalidades competitivas de 10 y 5 kilómetros, y otra participativa.
La Municipalidad invitó a la comunidad a participar de la 40° edición de la tradicional Maratón “José Oliva”, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo, desde las 9 horas, con largada y llegada en el Camping Municipal. La prueba incluirá las modalidades competitivas de 10K y 5K, además de una instancia participativa de 2K, libre y gratuita, destinada a quienes deseen sumarse a la jornada recreativa y deportiva.
Las inscripciones para las categorías competitivas permanecerán abiertas hasta el viernes 22 de mayo inclusive. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online a través del enlace: bit.ly/m-joseoliva, efectuar el pago correspondiente por transferencia y luego enviar el comprobante junto con nombre completo y DNI por WhatsApp al 3426486445 o por correo electrónico a [email protected].
En cuanto a los valores de inscripción, las categorías competitivas de 10K y 5K tendrán un costo de $25.000 con remera oficial y kit, o de $15.000 únicamente con kit, sin remera. Por su parte, la modalidad participativa de 2K será gratuita y no incluirá kit ni remera.
La entrega de kits y remeras se realizará en la Dirección de Deportes (Libertad 1072). Los residentes de Santo Tomé y Santa Fe deberán retirarlos el sábado 23, de 11 a 16 horas; mientras que los de otras localidades deberán hacerlo el mismo domingo, de 7 a 8 horas. Para el retiro será obligatorio presentar DNI, comprobante de pago y certificado médico actualizado con fecha 2026.
Asimismo, desde la organización informaron que podrán participar personas mayores de 18 años, mientras que jóvenes de 16 y 17 años deberán contar con autorización de sus responsables legales. Para más información y consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4741678, vía WhatsApp al 3426486445 o por correo electrónico a [email protected].
También remarcaron que, en esta edición especial, la competencia presentará un nuevo circuito diseñado para que corredores y participantes puedan disfrutar de una experiencia renovada, recorriendo distintos sectores de la ciudad.
El Municipio subrayó que, a través de esta nueva edición de la Maratón “José Oliva”, continúa promoviendo el deporte, la actividad física y los espacios de encuentro comunitario. Asimismo destacó la consolidación de una propuesta que forma parte de la identidad deportiva de la ciudad.