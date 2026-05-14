Intendentes reclaman fondos a Nación: piden coparticipar el impuesto a los combustibles

Intendentes de distintas ciudades del país se reunieron en Rosario en el marco del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) y renovaron sus reclamos al Gobierno nacional por la distribución de fondos, especialmente en relación con el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En un duro documento conjunto, advirtieron además sobre el impacto que la situación económica tiene en los municipios y alertaron por la necesidad de “resguardar la paz social”.

El encuentro tuvo como anfitrión al intendente rosarino, Pablo Javkin, y reunió a jefes comunales de diferentes provincias, entre ellos, Juan Pablo Poletti, Daniel Passerini, Rossana Chahla y Federico Achával.

Durante la reunión, los intendentes insistieron en que los municipios enfrentan cada vez más demandas sociales mientras disminuyen los recursos disponibles. “Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria”, señalaron en el documento difundido tras la cumbre.

En el texto, los jefes comunales remarcaron que son los municipios quienes sostienen servicios esenciales como el transporte, la atención sanitaria y la contención social. “No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar”, afirmaron.

Uno de los principales reclamos estuvo centrado en la distribución del impuesto a los combustibles y de los fondos correspondientes a los ATN. Según expresaron, durante el primer cuatrimestre de 2026 el impuesto a los combustibles fue uno de los tributos que más creció y actualmente representa cerca de 2 billones de pesos que, sostienen, no regresan a provincias y municipios.

También cuestionaron los recortes en áreas como salud, educación y discapacidad, y aseguraron que el equilibrio fiscal “no puede financiarse con el despojo a provincias y municipios”. “No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria”, remarcaron.

Los intendentes también adelantaron que buscarán llevar sus reclamos al Congreso durante la primera semana de junio, cuando participen de una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para impulsar proyectos vinculados a la redistribución del impuesto a los combustibles y los ATN.

Además de la reunión formal del COFEIN, los jefes comunales participaron en Rosario de “La Noche de los Intendentes”, un encuentro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) que reunió a más de 300 dirigentes municipales, gobernadores, empresarios y referentes de organizaciones civiles. Entre los asistentes estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien definió a los intendentes como “la principal trinchera que tiene la sociedad” frente a la crisis económica.