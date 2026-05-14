El conflicto entre Sauce Viejo y ASOEM suma tensión: el Municipio no asistió a la audiencia en Trabajo

La audiencia convocada para este jueves en el Ministerio de Trabajo de la provincia por el conflicto entre ASOEM y la Municipalidad de Sauce Viejo no contó con la presencia de representantes del Ejecutivo de la vecina localidad. Según confirmó el secretario general del gremio, Juan R. Medina, el intendente Mario Papaleo no asistió a la instancia de diálogo prevista en el marco de la conciliación impulsada por la cartera laboral.

“Por enésima vez, Papaleo ha desistido de venir a una institución tan importante como es el Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto que lleva hoy ya 113 días sin resolución”, afirmó Medina tras el encuentro, al tiempo que cuestionó la falta de avances en la negociación.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente, desde la Municipalidad solo se presentó una nota ante el ministro Roald Báscolo en la que se planteó que la situación no sería competencia de la cartera laboral. “No vino nadie, solamente presentaron una notificación, una nota diciendo que no era competencia del Ministerio de Trabajo”, sostuvo.

Medina aseguró que el expediente fue cerrado luego de la incomparecencia del Ejecutivo y advirtió que la ausencia reiterada podría derivar en sanciones. “Acabamos de cerrar el expediente porque es la segunda vez que no viene. Queda claro que, al no presentarse, le van a tener que aplicar las sanciones que corresponden según la ley”, señaló, en referencia a la normativa vigente.

El referente sindical también hizo hincapié en que el conflicto se encuentra en un punto de alta tensión. “Hoy en Sauce Viejo tenemos un estado anárquico, por decirlo de alguna manera, en relación con los servicios municipales”, expresó. Y agregó: “No sabemos qué es lo que quiere Papaleo, porque no va al Concejo, no acata la justicia y no se aviene a dialogar”.

En ese sentido, recordó que existen fallos judiciales vinculados a la tutela sindical del gremio sobre sus afiliados en la localidad. “Tenemos dos jueces diciendo que ASOEM tiene la tutela sindical sobre sus afiliados”, afirmó. También cuestionó los argumentos del Ejecutivo respecto del código de descuento, al que calificó como “una cuestión administrativa que no tiene que ver con lo legal o sindical”.

Medina señaló además que el sindicato atraviesa un paro de 96 horas y que las medidas de fuerza continuarán. “Mañana vamos a decidir cómo seguimos con la medida en Sauce Viejo”, adelantó, y remarcó que el conflicto ya lleva más de tres meses sin resolución.

El dirigente sostuvo que el objetivo del gremio es retomar el diálogo desde “cero” para intentar encauzar la negociación. “El ABC de cualquier negociación sindical es volver al 0 en el conflicto. Eso implica que no haya sumarios, suspensiones, despidos ni descuentos”, explicó.

En ese marco, denunció una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo municipal. “A 32 trabajadores les descontó el presentismo y dos días. Echó a diez trabajadores precarizados. A cinco les descontó la mitad del salario”, detalló. Y añadió: “Ya no sabemos qué otro tipo de persecución va a realizar”.

Finalmente, Medina manifestó preocupación por el impacto institucional y económico del conflicto en la localidad. “El dinero que está perdiendo Sauce Viejo en todo este tiempo es muy grande”, señaló, y remarcó que la resolución del conflicto requiere voluntad de ambas partes. “En un conflicto hay que sentarse y solucionarlo. No es una cuestión de quién gana o quién pierde”.

Mientras tanto, desde ASOEM confirmaron que continuarán las asambleas y que la definición sobre la continuidad de las medidas de fuerza se tomará en las próximas horas.

