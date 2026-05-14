Deportes — 14.05.2026 —
Con los cuatro clasificados, así se juegan las semifinales del Torneo Apertura
River, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors avanzaron a la anteúltima instancia. Los cruces ya tienen día y horario confirmados.
El Torneo Apertura 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas y el cuadro quedó completo tras la clasificación de River Plate, que este miércoles superó 2-0 a Gimnasia en el estadio Monumental. Con ese resultado, el equipo se sumó a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors en la recta final del certamen.
En Núñez, el Millonario se impuso con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y ahora enfrentará a Rosario Central, que accedió a esta instancia luego de vencer 2-1 a Racing en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito. En ese encuentro, Matías Zaracho abrió el marcador para la “Academia”, Gastón Ávila igualó para el conjunto rosarino y Enzo Copetti marcó el tanto decisivo en el alargue.
En la otra llave, Belgrano de Córdoba eliminó a Unión tras imponerse 2-0 en el estadio Julio César Villagra, mientras que Argentinos Juniors avanzó luego de derrotar a Huracán con un gol en el tiempo suplementario.
Las semifinales del Torneo Apertura 2026
River Plate vs. Rosario Central
- Sábado 16 de mayo
- 19.30 horas
- Estadio Monumental
Argentinos Juniors vs. Belgrano
- Domingo 17 de mayo
- 17.00 horas
- Estadio Diego Armando Maradona (La Paternal)
La final del certamen está programada para el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón obtendrá el primer título oficial del año y además asegurará su lugar en el Trofeo de Campeones 2026 y en la Copa Libertadores 2027.