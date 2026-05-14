Milito estalló tras la eliminación de Racing: “Nos sentimos robados”

El presidente de Racing, Diego Milito, expresó su fuerte malestar tras la eliminación del equipo frente a Rosario Central y cuestionó con dureza el desempeño arbitral en el encuentro disputado en el Gigante de Arroyito.

Luego de la derrota por 2 a 1, en un partido que terminó con dos jugadores expulsados en el conjunto de Avellaneda, el dirigente aseguró que la “Academia” fue perjudicada por las decisiones del árbitro y no ocultó su enojo. “Nos sentimos robados. El fútbol argentino no da para más, está roto”, afirmó al finalizar el encuentro.

Milito también apuntó contra el estado general del fútbol local y pidió una reacción de los distintos actores dirigenciales. “Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Invito a los dirigentes y jugadores a reconstruir nuestro fútbol”, sostuvo, en un mensaje que trascendió lo estrictamente deportivo.

Más allá de las críticas al arbitraje, el presidente racinguista destacó la actuación del equipo dirigido por Gustavo Costas y respaldó al plantel pese a la eliminación del Torneo Apertura. “Estoy orgulloso del grupo y del cuerpo técnico. Los felicito por el partido que hicieron”, expresó.

La bronca en Racing se instaló especialmente por las expulsiones que condicionaron el desarrollo del juego y dejaron al equipo con nueve futbolistas en un tramo decisivo. Central aprovechó la ventaja numérica, logró imponerse y avanzó en la competencia, mientras que en Avellaneda la noche dejó un clima de fuerte disconformidad y cuestionamientos públicos.