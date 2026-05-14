Sin avances en las negociaciones, crece la preocupación por el futuro de la planta de Bahco

Por Santotomealdía

La situación en la planta de Bahco en la Autovía 19 continúa generando preocupación entre los trabajadores, luego de que la empresa ratificara su decisión de avanzar con un proceso de reconversión productiva que implicaría dejar progresivamente la fabricación local para enfocarse en tareas de mantenimiento y en la comercialización de productos importados.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario de Organización, Walter Uriondo, explicó que las negociaciones se encuentran actualmente sin avances y que el expediente abierto en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe quedó en estado de “reserva” ante la falta de entendimiento entre las partes.

El planteo sindical apuntaba a sostener la producción y preservar las fuentes laborales. Sin embargo, según señaló el dirigente, la empresa mantiene firme su postura de modificar el esquema de trabajo.

Por el momento no se registraron despidos y el personal continúa desempeñando sus tareas, ya que la planta aún dispone de insumos para seguir produciendo herramientas. No obstante, desde el gremio advirtieron que el proceso de reducción de la actividad ya comenzó y que la intención de la firma sería avanzar de manera gradual en una disminución del plantel, en función de la caída de la producción.

Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con un acuerdo previo entre la compañía y los trabajadores, que fue homologado oportunamente. Ese entendimiento establecía criterios de prioridad en caso de eventuales desvinculaciones, vinculados a la antigüedad y las cargas familiares, además de contemplar una compensación superior a la indemnización tradicional si no se respetaban esas pautas.

Según indicó Uriondo, la empresa no estaría dispuesta a cumplir con ese convenio, lo que profundiza el desacuerdo. En paralelo, Bahco presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, herramienta prevista para empresas que buscan justificar medidas de ajuste en un contexto de dificultades económicas.

Desde la UOM señalaron que aguardan el traslado formal de esa presentación para poder responder en el marco correspondiente. En tanto, solicitaron que el Ministerio de Trabajo provincial acelere el tratamiento del expediente en curso, que permanece sin resolución por la falta de consenso.

Mientras continúan las gestiones, la incertidumbre se mantiene entre los operarios de la planta. Según expresó el representante gremial, los trabajadores asisten diariamente a cumplir sus tareas sin certezas sobre el futuro de la actividad y del empleo.

