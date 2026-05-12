Se terminó el sueño: Unión perdió con Belgrano y quedó eliminado del Torneo Apertura

Por Santotomealdía



La ilusión de Unión en el Torneo Apertura llegó a su fin. En el estadio Julio César Villagra, el equipo de Leonardo Madelón perdió 2 a 0 frente a Belgrano y quedó eliminado en los cuartos de final del certamen.

El Tatengue tuvo un primer tiempo complicado, en el que Matías Mansilla apareció con tres atajadas clave para sostener el arco en cero, mientras que en el complemento atravesó su mejor momento y estuvo cerca de abrir el marcador. Sin embargo, el gol de Adrián Sánchez cambió el partido y Belgrano terminó liquidando el juego sobre el final con otro tanto de Ramiro Hernández.

El arranque del encuentro mostró a un Unión decidido a disputar el partido con intensidad y sin dejarse intimidar por el clima del Gigante de Alberdi. Incluso, a los 5 minutos, Estigarribia ganó de cabeza tras un córner y generó la primera aproximación peligrosa del conjunto rojiblanco.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Belgrano comenzó a imponer condiciones y encontró espacios para complicar al equipo santafesino. Allí apareció la figura de Matías Mansilla, que sostuvo a Unión con al menos tres intervenciones decisivas durante el primer tiempo.

El arquero tatengue respondió primero ante una llegada clara del local a los 7 minutos y volvió a lucirse poco después, cuando Belgrano ya dominaba territorialmente el trámite. Unión intentó sostener la presión y jugar un partido físico, aunque sufrió por momentos ante la intensidad del conjunto cordobés.

En ataque, Marcelo Estigarribia volvió a ser una de las referencias ofensivas más activas. El delantero debió ser asistido por un corte en la cabeza y además arrastró molestias físicas, aunque continuó en cancha y siguió exigiendo a la defensa rival.

El primer tiempo se cerró con un 0 a 0 parejo en el resultado, pero con Belgrano dejando una mejor imagen y generando las chances más claras de gol.

En el complemento, Unión mostró otra actitud y atravesó sus mejores minutos del partido. Apenas comenzada la segunda mitad, Palacios estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que pasó apenas desviado.

A los 12 minutos, el Tatengue volvió a llegar con claridad: Estigarribia sacó un potente zurdazo que obligó a una gran atajada de Cardozo, en la que fue la oportunidad más clara del equipo de Madelón.

Pero cuando Unión parecía acomodarse mejor, llegó el golpe de Belgrano. A los 19 minutos, Adrián Sánchez conectó de cabeza junto al palo y puso el 1 a 0 para el conjunto cordobés.

El gol cambió por completo el desarrollo del encuentro. Unión perdió claridad, sintió el impacto anímico y nunca encontró respuestas futbolísticas, ni siquiera con los cambios introducidos por Madelón, que buscó reaccionar con los ingresos de Menossi, Tomás González, Diego Díaz y Franco Fragapane.

Belgrano, en cambio, manejó los tiempos con mayor tranquilidad y aprovechó el desconcierto rojiblanco para controlar el cierre del partido. Ya en tiempo agregado, a los 50 minutos, Ramiro Hernández marcó el 2 a 0 definitivo que selló la clasificación del Pirata a las semifinales.

De esta manera, Unión quedó eliminado del Torneo Apertura después de haber protagonizado una de las grandes sorpresas de los octavos de final con la victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza.