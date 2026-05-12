Santa Fe se sumó a la marcha federal con un contundente reclamo por el presupuesto universitario

Tal como ocurrió a lo largo y ancho del país, la cuarta Marcha Federal Universitaria también tuvo su réplica en la ciudad de Santa Fe, donde docentes, estudiantes, personal no docente y representantes gremiales se movilizaron en defensa de la universidad pública y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración comenzó en horas de la tarde en la zona del Puente Colgante, desde donde los manifestantes se dirigieron hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La convocatoria reunió a distintas organizaciones del ámbito educativo y contó con la participación de la UNL y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe.

La movilización se desarrolló bajo la consigna de garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema universitario público, en el marco del reclamo nacional por la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, que contempla actualizaciones presupuestarias, recomposición salarial y mayores recursos para becas e investigación.

Al llegar al Rectorado, se dio lectura a un documento elaborado de manera conjunta por las universidades nacionales de la provincia, en el que se reiteró el pedido de cumplimiento de la normativa vigente. En ese contexto, las autoridades académicas destacaron la importancia de sostener el financiamiento como herramienta clave para el funcionamiento institucional y el desarrollo científico.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, subrayó la necesidad de que la ley sea aplicada y recordó que han pasado más de 200 días desde su sanción sin implementación efectiva. Además, remarcó el valor del sistema universitario público como espacio de formación, producción de conocimiento y aporte al desarrollo social y productivo.

Desde el ámbito gremial, referentes docentes destacaron la amplia participación en la convocatoria y advirtieron sobre la situación que atraviesan las instituciones en materia presupuestaria y salarial, señalando que el reclamo trasciende coyunturas políticas y apunta a garantizar el derecho a la educación pública.

La manifestación también contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el intendente de la ciudad capital, quien consideró legítimo el reclamo y destacó el rol de Santa Fe como ciudad universitaria, con instituciones de reconocido prestigio y una fuerte presencia estudiantil.

La jornada se enmarcó en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, que se replicó en distintos puntos del país con el mismo objetivo: reclamar la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema público.